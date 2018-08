Attentat contre une mosquÃ©e Afghanistan : Lâ€™ONU condamne

Le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné vendredi «dans les termes les plus vives» les attaques terroristes commises la semaine dernière en Afghanistan. Qualifiant ces attaques d’«odieuses et lâches», les membres du Conseil de sécurité ont condamné les attaques ciblant un centre médical pour les sages-femmes et un bâtiment gouvernemental à Jalalabad, capitale de la province de Nangarhar (Est), ainsi que la mosquée Khawaja Hassan à Gardez, capitale de la province de Paktia (Est), faisant au moins 48 morts et de nombreux blessés. Le Conseil de sécurité a souligné dans un communiqué la nécessité de traduire en justice les auteurs, les organisateurs, les financeurs et les sponsors de ces actes de terrorisme, et exhorte tous les pays à combattre les menaces à la paix et la sécurité internationale dues aux actes terroristes. «Les membres du Conseil de sécurité ont réitéré que tous les actes terroristes sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les auteurs et les motifs et où qu’ils soient commis», souligne le communiqué.