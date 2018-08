Nouvelle Constitution Ã  Cuba : La communautÃ© installÃ©e Ã  lâ€™Ã©tranger participera au dÃ©bat

La communauté cubaine installée à l’étranger pourra désormais contribuer à l’élaboration de la nouvelle Constitution du pays, une première dans le débat public national, ont rapporté hier des médias. Ceci «constitue un acte inédit dans l’histoire de la révolution», a déclaré Ernesto Soberón, à la tête de la direction des Affaires étrangères en charge des résidents cubains à l’étranger, cité par l’AFP. Approuvé en juillet dernier par le Parlement, le projet de la nouvelle Constitution sera discuté lors d’un débat populaire prévu du 13 août en cours au 15 novembre prochain, avant d’être soumis à un référendum, puis au vote final du Parlement. «Tous les Cubains vivant à l’étranger pourront participer au débat» à partir du mois de septembre grâce à une section spécifique disponible sur le site internet «Nation et Emigration», du ministère des Affaires étrangères, a fait savoir M. Soberón, sans préciser s’ils pourront voter lors du référendum. Les citoyens intéressés à l’étranger «seront en mesure de donner leur avis autant de fois qu’ils le souhaitent» grâce à des canaux institutionnalisés, et «le traitement des données sera le même» que sur l’île, a assuré Ernesto Soberón. Le gouvernement estime à 1,4 million le nombre de ressortissants cubains à l’étranger —soit plus de 10% de la population de l’île— répartis dans 120 pays.