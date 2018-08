Zimbabwe : Plus de 20 opposants devant la justice

Plus de vingt opposants zimbabwéens arrêtés au siège du parti du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), comparaissaient devant la justice hier à Harare, après la victoire contestée du président sortant Emmerson Mnangagwa, qui a appelé à l’apaisement, ont rapporté des médias.

Après un vote dans le calme, la situation a dégénéré mercredi quand la police et l’armée ont réprimé une manifestation de l’opposition, faisant au moins six morts. Au lendemain, la police a perquisitionné les locaux du (MDC). Et vingt-et-une personnes ont été arrêtées et inculpées de violences sur la voie publique, selon l’association des Avocats du Zimbabwe pour les droits de l’Homme, citée par l’AFP. Vingt-deux personnes dont huit femmes comparaissaient samedi devant le tribunal. Vendredi, les Etats-Unis ont dénoncé les violences ayant suivi l’élection présidentielle de lundi au Zimbabwe, appelant le vainqueur M. Mnangagwa à faire preuve de magnanimité et l’opposition à accepter «la défaite avec courtoisie». M. Mnangagwa a obtenu la majorité des voix, soit 50,8%, lors du scrutin de lundi, le premier après la fin du régime de Robert Mugabe, contraint de démissionner en novembre dernier après trente-sept ans au pouvoir, depuis l’indépendance du pays en 1980. Le chef de l’opposition, Nelson Chamisa, qui avait revendiqué la victoire avant l’annonce des chiffres officiels, a crié vendredi au «trucage».



Washington appelle les chefs politiques au calme



Les Etats-Unis ont dénoncé vendredi les violences ayant suivi l’élection présidentielle de lundi au Zimbabwe, appelant le vainqueur Emmerson Mnangagwa à faire preuve de magnanimité et l’opposition à accepter «la défaite avec courtoisie». «Le peuple zimbabwéen s’est rendu voter en grand nombre, mettant en évidence ses aspirations pour un avenir meilleur, malgré les difficultés pendant la période pré-électorale», a relevé Heather Nauert, porte-parole du département d’Etat, dans un communiqué. «Malheureusement, la réussite du Zimbabwe, avec la tenue d’une journée électorale pacifique et ouverte aux observateurs internationaux, a par la suite été entachée par la violence et l’utilisation de la force létale de manière disproportionnée par les forces de l’ordre contre les manifestants», a-t-elle poursuivi. L’armée a réprimé mercredi une manifestation de l’opposition qui dénonçait des fraudes. Six personnes ont été tuées. «Nous encourageons tous les responsables politiques à montrer de la magnanimité dans la victoire et de la courtoisie dans la défaite», a indiqué la porte-parole. Le scrutin de lundi était le premier après la fin du régime de Robert Mugabe, tombé en novembre après trente-sept ans au pouvoir depuis l’indépendance du pays en 1980. La présidentielle a été remportée par son ancien bras droit Emmerson Mnangagwa. Le chef de l’opposition, Nelson Chamisa, qui avait revendiqué la victoire avant l’annonce des chiffres officiels, a crié vendredi au «trucage».