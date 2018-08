FC Barcelone : Valverde valide le transfert de Vidal

Officialisé ce vendredi après-midi, le transfert d’Arturo Vidal au FC Barcelone a laissé l’entraîneur du club enthousiaste. Il espère que le Chilien apportera ses qualités au collectif. C’est officiel depuis ce vendredi ! Arturo Vidal est devenu un jouer du FC Barcelone. Âgé de 31 ans, le Chilien rejoint la formation blaugrana en provenance du Bayern Munich. Il s’agit de la cinquième recrue du Barça cet été après avoir enrôlé Arthur, Clément Lenglet, Malcom et Moussa Wagué. Son transfert procure un grand enthousiasme au sein du club catalan. Interrogé en conférence de presse d’avant-match, Ernesto Valverde s’est exprimé à propos d’Arturo Vidal. «C'est un joueur qui, nous l'espérons, nous donnera de l'énergie au milieu de terrain avec de l'expérience et une qualité prouvée. Il a joué de nombreux matchs dans les équipes où il a évolué. Il n’est pas passé inaperçu. Il est agressif et nous espérons qu'il pourra contribuer beaucoup. C'est un profil différent, tout comme Paulinho, et nous pensons qu'il peut nous apporter beaucoup», a déclaré le coach barcelonais dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.