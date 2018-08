RÃ©unions des commissions permanentes du PAP : L'AlgÃ©rie y prend part en Afrique du Sud

L’Algérie prendra part aux réunions des commissions permanentes du Parlement panafricain (PAP), prévues à Midrand (Afrique du Sud), d’aujourd’hui, a indiqué jeudi un communiqué de l’Assemblée populaire nationale.

La délégation algérienne est composée de Djamel Bouras (3e vice-président du Parlement panafricain) ainsi que de Lamine Osmani et Amira Salim, en leur qualité de membres permanents du PAP. Une délégation du Conseil de la nation prendra aussi part aux réunions des commissions permanentes du Parlement panafricain, indique un communiqué du Conseil. Figurent à l’ordre du jour de ces réunions, le débat des projets de recommandations et de rapports, et la tenue d’une réunion conjointe du bureau du Parlement panafricain, ajoute le communiqué. Le Conseil de la nation sera représenté lors de ces réunions par le président du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN) au Conseil de la nation et membre du PAP, Mohamed Zoubiri, précise la même source. Par ailleurs, M. Aziz Bezzaz, vice-président du Conseil de la Nation et membre du Parlement arabe (PA) prend part à une visite de la délégation du Parlement arabe, au siège du PAP à Midrand, conclut le document.