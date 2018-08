Livre coranique dit Â«Mushaf Al-Hadiq Es-SaghirÂ» : Le ministÃ¨re des Affaires religieuses appelle Ã  son retrait

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a appelé, jeudi, au retrait des exemplaires en circulation du livre coranique, dit «Mushaf Al-Hadiq Es-Saghir», révisé par Abdelhamid Riache en raison des erreurs qu’il contient, a indiqué un communiqué du ministère.

«Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs met en garde contre des erreurs contenues dans le livre coranique dit ‘‘Mushaf Al-Hadiq Es-Saghir’’, révisé par Abdelhamid Riache et publié par sa propre maison d’édition Ibn Al-Hafsi», a précisé la même source. «Le ministère appelle tous les imams à retirer lesdits exemplaires des mosquées et l’ensemble des enseignants du Saint Coran au niveau des écoles coraniques et zaouïas à en interdire la circulation», poursuit le communiqué. La même source a affirmé que toutes les mesures nécessaires avaient été prises auprès de toutes les parties concernées, afin d’interdire la circulation de ce livre et le retrait de l’autorisation de son impression.