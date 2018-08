Identification des quatre terroristes abattus Ã  Skikda

A la suite de l’opération menée par un détachement de l’Armée nationale populaire, le 30 juillet, dans la localité de Bissi, commune de Azzaba, du Secteur militaire de Skikda (5e Région militaire), ayant permis d’éliminer quatre dangereux terroristes, il a été procédé à leur identification. Il s’agit de «‘‘Hammoudi Amar’’ dit ‘‘Mohamed Abou Derar’’, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, ‘‘Mezhoud Mouadh’’ dit ‘‘Mourad/Abou Abed Salam’’, qui avait rallié les groupes terroristes en 2009, ‘‘Youssfi Khaled’’ dit ‘‘Kaakae/Daoudi’’, qui avait rallié les groupes terroristes en 2008, ‘‘Bininale Rabeh’’ dit ‘‘Abedllah El Mettiri’’, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995»



Une cache d’armes découverte …



«Grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, hier, lors d’une opération de fouille et de recherche près de la bande frontalière au niveau du Secteur opérationnel Bordj Badji Mokhtar, en 6e Région militaire, une cache d’armes et de munitions contenant 12 pièces», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s’agit d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov (PMAK), de trois pistolets semi-automatiques de type Semionov (SKS), de sept fusils à répétition, d’un fusil automatique de type (FAL) et d’une importante quantité de munitions. La cache contenait également une quantité de kif traité s’élevant à 42 kg.



… 5 véhicules saisis…



Des détachements de l’ANP ont saisi jeudi à Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam/6e Région militaire, deux camions, trois véhicules tout-terrain, trois téléphones satellitaires et 104.640 unités de détergent», indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.



…et un contrebandier arrêté



Des éléments des gardes-frontières ont mis, quant à eux, en échec des tentatives de contrebande de 7.256 litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5e RM, ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, des éléments des gardes-frontières et des gardes-côtes à Tlemcen et à Aïn Temouchent /2e RM, ont arrêté une personne et saisi 23,39 kg de kif traité et un véhicule touristique, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 34.814 tonnes de tabac à Oran/2e RM. Par ailleurs, des éléments des gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen/2e RM «11 immigrants clandestins de différentes nationalités.

Des détachements de l’ANP ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam/6e Région militaire un contrebandier et ont saisi deux véhicules tout-terrain, un marteau piqueur, un groupe électrogène, 1.200 litres de carburant, ainsi que deux tonnes de denrées alimentaires et 1.53 tonnes de produits de nettoyage, précise la même source.

Des éléments de la Gendarmerie nationale ont, quant à eux, intercepté à Tlemcen/2e RM, 49 kg de kif traité, alors qu’un autre contrebandier a été arrêté à Adrar/3e RM, et 10 quintaux de tabac et 20 quintaux de dattes, destinés à la contrebande, y ont été saisis.

D’autre part, des garde-frontières ont saisi à El-Kala/5e RM, six équipements de pêche illicite de corail, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé huit immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen.