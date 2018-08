Recrutement au ministère de la Défense nationale : Engouement record des nouveaux bacheliers

Médecine militaire, forces navales, aériennes et gendarmerie en tête

Le site internet de recrutement du ministère de la Défense nationale (MDN) a connu depuis son lancement, il y a dix jours, un engouement exceptionnel de la part des tout nouveaux bacheliers et des étudiants universitaires fraîchement diplômés, désirant rejoindre les établissements de formation militaire. Les demandes de recrutement ont enregistré des niveaux records, même de la part de la gent féminine qui affiche un intérêt croissant aux spécialités militaires.

Les spécialités les plus prisées par les nouveaux bacheliers sont la médecine militaire, les Forces navales et aériennes, la Gendarmerie nationale et la Garde républicaine. L’Académie interarmes de Cherchell a enregistré aussi un afflux remarquable sur son site internet, à l’instar des Ecoles des Cadets de la Nation ouvertes aux lauréats du brevet de l’enseignement moyen (BEM). D’autres spécialités ont suscité également l’intérêt des nouveaux bacheliers, à l’instar de la spécialité “équipement’’ et l’Ecole nationale préparatoire des études d’ingéniorat, l’Ecole militaire polytechnique. Ces dernières ont enregistré une augmentation des demandes d’adhésion par rapport aux années précédentes, alors que tous les inscrits à ces écoles doivent répondre à des critères rigoureux, notamment celui d’avoir obtenu leur Bac avec la mention bien, très bien ou excellent. Il faut rappeler que le MDN avait procédé à l’ouverture des préinscriptions pour le recrutement des officiers parmi les jeunes diplômés et nouveaux bacheliers de la cuvée 2018, et ce, sur le site internet (https://preinscription.mdn.dz). En effet, les établissements militaires sont très convoités par les jeunes, surtout les bacheliers, qui veulent tous acquérir une formation dans l’un des prestigieux établissements d’enseignement supérieur relevant du MDN, et surtout avoir un métier valorisant par la suite. Concernant le dossier du candidat, celui-ci doit contenir toute une batterie d’informations, dont une copie du diplôme, une copie de la pièce d’identité et une photographie, à remettre lors des inscriptions au niveau des écoles militaires des officiers. Les concernés doivent être obligatoirement âgés entre 18 et 21 ans pour les nouveaux bacheliers, avec une moyenne au baccalauréat égale ou supérieure à 12/20. Concernant les candidats diplômés universitaires, ceux-ci doivent être âgés de 19 ans plus les années nécessaires pour décrocher le diplôme d’études supérieures requis. Etre célibataire et avoir une bonne condition physique, sont également parmi les conditions d’accès aux écoles militaires de l’ANP. Et sur ce point, la condition physique prime toutes les autres conditions, puisque le candidat doit être en excellente santé, sans avoir jamais subi une opération chirurgicale, ou autre intervention médicale, et donc n’avoir ni cicatrice, ni tatouage sur le corps.



La formation, clé de voûte du professionnalisme



Pour ce qui est des forces navales et des forces de Défense aérienne du territoire, la Gendarmerie nationale et la Garde républicaine, il est exigé une moyenne de 12/20 pour rejoindre leurs rangs en tant qu’officier et officier ingénieur. Concernant les nouveaux bacheliers qui désirent se spécialiser en médecine militaire, la Direction centrale des services de santé militaire a fixé une moyenne qui ne doit pas être inférieure à 13/20, pour une formation de huit années pour les médecins et six années pour les dentistes, pharmaciens et vétérinaires. Il faut rappeler que le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a mis l’accent, à maintes occasions, sur ‘‘l’importance majeure” qu’accorde le Haut-Commandement de l’ANP au système de formation au niveau de l’ensemble des établissements de formation à tous les niveaux, y compris les Écoles des Cadets de la Nation. Il est utile de souligner également que la formation au sein de l’ANP, héritière de l’ALN, est gérée à un rythme impliquant une adaptation permanente aux développements technologiques et qui détermine fondamentalement les politiques de recrutement, de formation et d’entraînement. Il faut dire que cette institution demeure une véritable pépinière dans la formation des compétences et une source inépuisable alimentant les différentes unités de combat en ressource humaine compétente et qualifiée, leur assurant l’accomplissement de leurs missions dans les meilleures conditions. De ce fait, la formation est la clé de voûte de tout le système de professionnalisation de l’ANP : “J’ai affirmé, à maintes reprises, l’intérêt que j’accorde personnellement au message porté par le système de formation de l’ANP qui ne doit pas être exclusif uniquement aux aspects de qualification, de renforcement des compétences, d’apprentissage des connaissances et des sciences militaires aux différents niveaux techniques et technologiques, mais doit également se singulariser par une vision globale qui a trait à d’autres aspects que je considère comme des motivations fortes et nécessaires pour la formation d’un homme engagé envers son serment, son Armée et sa Patrie, un homme d’intellect, équilibré et pleinement conscient de l’importance du référentiel historique et de son rôle dans le renforcement des facteurs de raffermissement du sens du devoir”, a rappelé le général de corps d’Armée.

Salima Ettouahria