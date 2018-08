UniversitÃ© Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou : 87 postes Ã  pourvoir

Un total de 87 postes d’enseignants sur titre sont à pourvoir dès la prochaine rentrée universitaire au niveau de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou, a-t-on appris auprès de la direction de cette université. «Un concours sur titre sera organisé pour le recrutement de 87 enseignants qui viendront renforcer l’encadrement de l’ université dès la prochaine rentrée universitaire», a indiqué Mohellebi Hassen, directeur de la pédagogie, soulignant que «ces postes sont des postes récupérés suite aux multiples départs en retraite enregistrés cette année au sein du corps enseignants». Celui-ci, a-t-il précisé, est «constitué actuellement de 2.083 enseignants dont 1.500 contractuels, suite au recrutement de 135 enseignants durant l’ année universitaire 2016- 2017, ce qui représente une moyenne d’ un enseignant pour 27 étudiants, alors que la moyenne nationale est d’ un enseignant pour 23 étudiants». S’ agissant de l’ opération de préinscription pour les nouveaux bacheliers, des portes ouvertes sont organisées au niveau du campus de Hasnaoua du 24 au 30 de ce mois pour permettre l’ orientation des 9.700 bacheliers de la wilaya et les aider à effectuer leurs choix, en application de la circulaire ministérielle N° 04 du 09 mai 2018 relative à la préinscription et à l’ orientation des nouveaux bacheliers. «La proclamation des résultats des affectations se fera le 7 août au soir et sera suivie d’une période de confirmation ou de réorientation avec la possibilité cette année pour les nouveaux bacheliers de procéder au changement de leur 4e choix en cas de non- satisfaction et ce, du 8 au 12 aout», a expliqué le même responsable. Concernant la lancinante question des places pédagogiques et de la capacité de l’université d’accueillir les nouveaux étudiants, le responsable de la pédagogie assure que «l’UMMTO est prête à accueillir l’ensemble des bacheliers qui seront inscrits à son niveau». «Le 20 août prochain, nous allons réceptionner 2.700 nouvelles places pédagogiques au pôle universitaire de Tamda qui viendront renforcer la capacité de l’université qui est de 40.000 places présentement, pour 57. 600 étudiants. Une surcharge gérée en «modulant les créneaux horaires avec l’intégration, par exemple, du samedi comme journée ouverte», assure M. Mohellebi. Par ailleurs, et concernant la nomenclature des formations proposées aux nouveau bacheliers, il est indiqué que «l’UMMTO propose pas moins de 83 formations en licences et 145 masters répartis sur 12 domaines».