Rencontre MSP-TAJ : Convergences et divergences

La position du MSP connue en octobre prochain

A un peu plus de 8 mois des présidentielles de 2019, la classe politique algérienne s’agite clairement. Les initiatives et les consultations entre les partis ne se comptent désormais plus, tant l’effervescence semble aller crescendo. Très en vue ces dernières semaines grâce à son initiative du consensus national, le MSP continue de faire du porte-à-porte dans l’espoir de faire rallier un grand nombre de formations politiques à sa démarche. Le dernière rencontre en date a eu lieu ce jeudi, avec le président de TAJ. Si Makri et Ghoul ont affiché leur convergence sur les questions économique, sociale et internationale, il n’en est rien en ce qui concerne le volet politique, dont le point d’achoppement demeure sans surprise aucune la question du candidat de la prochaine présidentielle. « Pour nous, tout est clair. La question est tranchée depuis longtemps déjà. Notre candidat est Bouteflika. Nous souhaitons ardemment qu’il poursuive son œuvre pour un autre mandat », a déclaré à ce propos le président de Tajamou’e Amal Jazair lors d’un point de presse animé conjointement avec son hôte, à l’issue de leur tête-à-tête. Ghoul juge également « inopportun » le timing du projet du Mouvement de la société pour la paix, mais concède cependant qu’il comprend des propositions « positives » et « intéressantes » qui méritent, selon lui, d’être prises en considération. On pense à la nécessité de moraliser l’exercice politique et de lutter contre la corruption. Il a fait part par ailleurs de la convergence de vues entre les deux parties sur par exemple l’appel à diversifier l’économie nationale qui doit être bâtie loin de la dépendance aux hydrocarbures et rappelé que TAJ est un parti « rassembleur », assurant au passage que l’idée du consensus a de « tout temps » été un point « essentiel » chez TAJ. Vous l’aurez sans doute compris. Les chefs du MSP et de TAJ ne semblent pas accorder leurs violons sur l’essentiel, en l’occurrence le volet politique et plus particulièrement sur la question du candidat du consensus pour les élections présidentielles, d’autant plus que Makri veut se démarquer de ses concurrents politiques. « Nous pensons que le chapitre politique de notre projet est étroitement lié aux volets économique, social et international. Les quatre sont indissociables. La mission du politique est d’assurer le développement économique et la stabilité sociale », a estimé le président du MSP, qui qualifie de « positives » les rencontres qu’il a tenues dernièrement avec les partis politiques. « Nous avons senti l’existence d’une certaine convergence et d’un terrain d’entente avec nos interlocuteurs, même si l’approche politique est encore objet de débat. Pour le reste des volets, notre projet semble plaire à l’ensemble des acteurs politiques que nous avons rencontrés », s’est réjoui Makri, précisant que cette initiative n’est pas « limitée » dans le temps qu’elle peut être mise en œuvre à l’occasion de la tenue des prochaines présidentielles. Le président du MSP a confié qu’après les partis politiques, le tour viendra aux acteurs de la société civile pour leur présenter le contenu de son initiative du consensus national. « Nous allons le faire juste après les fêtes de l’Aid El Adha, avant de la formuler et d’en remettre une copie aux concernés après la tenue de notre Madjless Echoura », a indiqué Makri qui révèlera que sa formation tranchera définitivement la question des présidentielles de 2019 à l’occasion justement de la tenue de ce conseil consultatif, prévu en octobre prochain. « Tout sera décidé à l’issue de cette réunion. La position du parti sera connue y compris pour le choix de notre candidat », s’est-il contenté de dire.

S.A.M.