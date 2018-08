Enseignement supÃ©rieur : 16 universitÃ©s habilitÃ©es Ã  dÃ©livrer des doctorats

En prévision de la prochaine rentrée universitaire 2018/2019, les étudiants en doctorat auront un choix plus élargi pour passer leur thèse dans l’université de leur choix, ou à proximité de leur région.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient en effet d’autoriser 16 nouvelles universités à travers le territoire national à délivrer des doctorats, conformément aux dispositions des articles 9 et 113 du décret exécutif n° 254.98 de 1998 modifié et complété.

En effet, selon l’arrêté ministériel numéro 639, daté du 28 juillet dernier, les établissements de l’enseignement supérieur, habilités à dispenser une formation doctorale au titre de cette année universitaire, sont les universités de Laghouat, Bejaia, Djelfa, Médéa, M’sila pour les wilayas du Centre du pays. Pour ce qui est des wilayas de l’Est, ce sont les universités de Guelma, Khenchela, Skikda, Bordj Bou Arreridj, El Tarf et même l’université de Jijel, qui assureront cette année l’organisation de la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du doctorat, et ce, dans différentes spécialités. Cette décision a également concerné cinq universités de l’Ouest et du Sud du pays, à savoir les campus de Saida, Chlef, Adrar, Mostaganem et Mascara. L’arrêté ministériel a défini les spécialités concernées par la décision d’élargir la formation doctorale à d’autres universités. Parmi les spécialités retenues, il s’agit des sciences islamiques, langue et littérature arabes, les sciences de l’information et de la communication, psychologie, sciences économiques et de gestion, histoire et mathématiques. Le Conseil national des enseignants du supérieur a salué cette nouvelle décision qui tend à alléger les obstacles et les contraintes que rencontrent les étudiants en doctorat. Cette mesure permet, en outre, aux enseignants d’accéder à la soutenance de leur qualification au niveau de leurs universités, au lieu de se déplacer vers d’autres établissements universitaires du pays.

Il est utile de rappeler qu’entre 2012 et 2017, soit après l’introduction du système LMD, pas moins de 2.974 étudiants sur 5.463 inscrits en doctorat ont soutenu leurs thèses. Il faut savoir que le doctorat au titre du système LMD a été introduit dans une première étape au niveau de dix établissements universitaires pour être élargi à des dizaines d’établissements universitaires. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a récemment mis l’accent sur l’importance de promouvoir le domaine de la recherche scientifique à travers le renforcement des capacités d’encadrement pour atteindre une formation doctorale de qualité qui réponde aux normes internationales. Selon le ministre, c’est aussi une nécessité, pour répondre aux besoins des universités en matière d’encadrement, notamment dans les domaines de la recherche et de la créativité. M. Hadjar a, dans ce contexte, indiqué que tout étudiant désirant passer le concours de post-graduation, master ou doctorat, a le droit de s’inscrire dans n’importe quelle université du pays, à condition que l’établissement dispose d’un nombre suffisant d’enseignants encadreurs en la matière. Il a, par ailleurs, fait état du renforcement de l’opération de formation des formateurs pour l’amélioration des compétences pédagogiques du corps enseignant. Cette mesure entre dans le cadre du Programme national exceptionnel (PNE), qui donne la priorité à la formation des formateurs dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce programme, faut-il le rappeler, a mobilisé durant les quatre dernières années près de 1.600 bourses d’une durée de 18 mois chacune. Pour cette rentrée universitaire, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique prévoit le renforcement de l’encadrement pédagogique à travers le recrutement de 3.000 enseignants qui viendront renforcer les effectifs actuellement en exercice qui tournent autour de 60.000 enseignants, tous grades confondus, dont près de 47% sont des femmes. Ces nouvelles recrues viendront prêter main-forte à l’effectif actuellement en exercice et qui encadre les 1,7 million d’étudiants.

Ce chiffre comprend les 276.391 nouveaux bacheliers qui rejoindront les bancs de l’université, contre 370.000 étudiants qui seront diplômés d’ici la fin de l’année universitaire courante, dont 232.000 licenciés du système LMD, parmi lesquels près de 190.000 rejoindront le cycle du master.

