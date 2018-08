En prÃ©vision de la prochaine rentrÃ©e scolaire et sociale : se mobiliser et faire preuve de vigilance

Les orientations du Président Bouteflika placent le Sud et les Hauts plateaux au cœur de toutes les stratégies de l'Etat

«L’Etat ne tolérera aucune atteinte à sa sécurité et sa stabilité». Ce principe pour lequel les Pouvoirs publics ne ménagent le moindre effort pour consolider son ancrage, vient d’être réaffirmé une fois de plus, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

Saisissant l’opportunité de la réunion des cadres de son département qu’il a présidée ce jeudi à Alger, le ministre avertit contre toute tentative de troubler le cadre de paix dont jouissent aujourd’hui, les Algériens. Il rappellera qu’il s’agit là d’un acquis consacré aux prix d’énormes sacrifices consentis au profit de l’édification d’une République résolument tournée vers la modernité et complètement affranchi de toute idéologie obscurantiste. «Le combat contre le terrorisme se poursuivra pour ses sources et défendre l’intégrité du territoire national» indique encore M. Bedoui, insistant une nouvelle fois que «l’Etat frappera d’une main de fer tous ceux qui veulent porter atteinte à la sécurité du citoyen». «L’Algérie est un Etat d’institutions» rappelle t-il encore à l’endroit de ceux qui ont tendance à recourir à des pratiques indignes pour faire valoir des intérêts personnels au détriment de l’intérêt suprême de la Nation. A l’encontre de ces derniers, M. Bedoui a été on ne peut plus clair dans sa mise en garde. «Ceux qui veulent profiter de la situation à l’approche de chaque échéance politique doivent savoir que le citoyen algérien est attaché à son pays et soutient ses institutions et accorde une importance particulière et inconditionnelle à sa sécurité et sa stabilité». En d’autres termes, les tentatives politiciennes aux allures de véritables manipulations si bien fomentées dans le but d’inciter la violence où du moins à la dérive où encore à des aventures sans lendemain ne bénéficieront, ni aujourd’hui ni demain, de la caution et du soutien du peuple dont la maturité politique et la prise de conscience des enjeux actuels ne sont plus à démontrer. L’opinion publique dans sa quasi majorité n’accorde même pas de droit de cité à des projets d’initiatives qui n’ont de tel que le nom, soit sans aucune possibilité d’aboutissement où de consécration sur le terrain.

C’est le cas à titre illustratif, du concept de la transition démocratique qu’un parti comme le MSP a très vite rangé dans sa boite à idées. Le concept en question répugne aux Algériens, tant il rappelle une période douloureuse, celle où le pays était à feu et à sang par la barbarie terroriste. Pour M. Bedoui, « l’Algérie ne serait pas sortie de la décennie noire, sans la mobilisation des éléments de l’Armée et la conscience des citoyens qui se sont mobilisés autour des institutions constitutionnelles, vainquant ainsi le terrorisme barbare, dont des résidus agonisent actuellement et rendent leur dernier souffle».

Dans une allocution prononcée devant les cadres de son département, le ministre n’a eu de cesse à mettre en valeur «les acquis de la sécurité et de la stabilité». «Des acquis arrachés, dit-il, grâce aux sacrifices consentis par les enfants des différents corps de sécurité, à la tête desquels, les éléments de l’ANP déployés sur les frontières». M. Bedoui a appelé en outre les toutes les franges de la société à «se mobiliser plus que jamais et à faire preuve de vigilance et d’être à la hauteur de la grandeur de notre pays, de ses institutions constitutionnelles et des sacrifices des éléments des différents corps de sécurité».



Développement du Grand Sud et des Hauts plateaux, des priorités fixées par le Président



Dans son discours prononcé devant les cadres de son département réunis dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée scolaire, M. Bedoui a affirmé, par ailleurs, que les «orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, placent le Grand Sud et les Hauts plateaux au cœur de toutes les stratégies de l’Etat». De ce fait, et en vertu des instructions du Premier magistrat du pays, «l’Etat a mobilisé de grands moyens matériels et humains pour promouvoir le développement à travers tout le territoire national, tout en accordant la priorité aux wilayas du Sud et des Hauts Plateaux ainsi qu’aux régions frontalières qui devraient bénéficier également de ce développement».

Il rappellera à ce titre «la relance des deux Fonds de développement du sud et des Hauts Plateaux et la mobilisation des ressources financières au profit des populations de ces régions outre le développement des zones frontalières qui ont bénéficié d’importants programmes de développement». Ce qui certifie, a t-il assuré, «de la profonde conviction du Président de la République de réaliser un développement équitable respectant les spécificités de chaque région du pays».

Il fera savoir en outre, que ces régions avaient bénéficié de la «décision du Président de la République portant dégel de toute opération impactant directement sur la vie de la population, et ce, en dépit des difficultés financières que traverse le pays, notamment les secteurs de l’Education, l’Habitat, la Santé et de l’Energie, eu égard à leurs retombées directes sur la vie quotidienne des citoyens». «L’Algérie est fière aujourd’hui des réalisations importantes accomplies, qu’il s’agit d’infrastructures, de logement, de structures de santé ou d’éducation, avec plus de 27.500 établissements éducatifs et 106 établissements universitaires, en sus d’infrastructures sportives et de jeunesse» dira encore le ministre. Il préciser aussi que «ces acquis grandioses apportés par le Président de la République avaient pour ultime objectif de servir le citoyen et la nation, et ce loin de tout calcul, surenchère ou dans le cadre d’une échéance politique quelconque».

Consistants, les différents programmes de développement initiés par le Président Bouteflika depuis son accession à la magistrature suprême en 1999 qui ont permis au pays de se doter aujourd’hui de grandes et prestigieuses infrastructures dans divers domaines.

Du coup, les déséquilibres régionaux sont réduits à leur proportion la plus infime. Si l’on se réfère à titre d’exemple à ce qui a été réalisé dans le Sud du pays en termes de projets d’envergures, l’on se rendrait vite à l’évidence qu’il s’agit d’une réelle «transformation» ayant changé en mieux, le quotidien des citoyens à telle enseigne que des spécialistes dans les mouvement des populations, tels que les sociologues, n’excluent plus la possibilité d’assister à un véritable exode du Nord «encombré» vers les localités du Sud au vu des multiples opportunités qu’elles offrent. Idem pour les villes des Hauts plateaux, à l’exemple d’El Eulma dans la wilaya de Sétif, véritable carrefour commercial qui allie beauté architecturale, accès simplifié aux diverses prestations en sus d’un cadre de vie qui offre réconfort et quiétude.



Tous les établissements scolaires réhabilités avant la rentrée



Sur un autre volet, et pour revenir à l’ordre du jour de la réunion entre M. Bedoui et les cadres de son département, à savoir la préparation de la prochaine rentrée scolaire, le ministre assuré que «la commission intersectorielle en charge de la préparation de la rentrée sociale a mobilisé toutes les ressources matérielles et humaines pour relever le défi de la réhabilitation des établissements scolaires avant la prochaine rentrée scolaire». L’objectif gagé est de «conférer à l’école algérienne la place qui lui sied» a-t-il précisé.

A cette occasion, le ministre a passé en revue nombre de rapports élaborés par près de 100 cadres du ministère (grade d’administrateur principal), mobilisés durant cette deuxième mission d’inspection tenue en juillet dernier et ayant touché toutes les wilayas, lesquels rapports portaient sur le suivi de la réhabilitation des écoles primaires et ses différentes infrastructures tels que les cantines, le transport scolaire et le chauffage.

Le ministre de l’Intérieur a affirmé qu’il donnera des instructions aux walis pour «passer à la vitesse supérieure» concernant le processus de réhabilitation, faisant état d’une autre mission d’inspection que mènera les cadres du ministère «début septembre prochain», dans le but de s’enquérir de l’évolution de la situation a ce propos.

M. Bedoui a recommandé en outre des cadres du ministère de veiller au «suivi quotidien sur le terrain et d’élaborer des rapports hebdomadaires sur le développement des opérations de la réhabilitation», soulignant que le secteur «a tracé des objectifs à court et moyen termes, qu’il faut réaliser durant la prochaine rentrée scolaire».

Le ministre a relevé nombre d’insuffisances portant, notamment sur le manque d’employés chargés de l’hygiène dans les écoles, de lignes de transport scolaire et d’équipements des cantines, a affirmé que le décret exécutif relatif aux délégations de service public «qui sera promulgué prochainement» aura des effets positifs sur ce volet, et impulsera une nouvelle dynamique à la coopération entre opérateurs publics et privés». «Il est temps d’intégrer les petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées dans la restauration, le transport scolaire et l’hygiène», a-t-il préconisé. Après avoir écouté un exposé sur la saison estivale, M. Bedoui a affirmé que «les citoyens sont en droit de profiter des plages», appelant, dans ce sens, à «une application rigoureuse de la loi sur tout un chacun».

A signaler que plusieurs mesures ont été prises en prévision de la prochaine rentrée scolaire dont la mobilisation de 84.000 postes budgétaires pour assurer une bonne gestion des écoles primaires, dont 45.000 postes au profit des diplômés des centres de formation professionnelle (restauration, transports et maintenance) outre un quota supplémentaire au profit des wilayas du Sud et des nouvelles wilayas déléguées.

Aussi, 27 milliards de dinars ont été consacrés pour l’achat de 3.500 bus de transport scolaire en faveur de toutes les communes du pays dont 600 bus seront disponibles septembre prochain, outre le dégel de 15 milliards de dinars destinés à la surveillances et à la maintenance des écoles primaires (50% de ce montant seront destinés à équiper les établissement en chauffage et climatiseurs).

Outre les 26 milliards de dinars consacrée pour la gestion des cantines, une autre enveloppe a été réservée pour le soutien de la transition énergétique en vue d’équiper les écoles pilotes, à travers les 48 wilayas, par des équipements fonctionnant avec des énergies renouvelables. Il a été procédé, également, au dégel de 1.540 projets relevant du secteur de l’Education nationale dont la réalisation et la réhabilitation des primaires et des cantines à travers tout le territoire national

Karim Aoudia