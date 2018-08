Mila : Stockage de 58.000 quintaux dâ€™ail

Près de 58.000 quintaux d’ail ont été stockés au cours de la saison actuelle dans la wilaya de Mila, a indiqué jeudi à l’APS le président du conseil interprofessionnel des filières ail et oignon, Boudjemâa Hansali. Sur un total de production estimée à plus de un million de quintaux réalisé dans cette wilaya, 57.180 quintaux d’ail ont été stockés de façon traditionnelle, après la phase de séchage sous des abris ouverts sur plusieurs côtés pour favoriser l’aération des zones de stockage, a précisé le même responsable, soulignant que certains producteurs de cette plante monocotylédone «n’ont pas encore adopté la méthode de stockage de l’ail selon les normes et conditions nécessaires». En outre, plus de 10.000 quintaux d’ail ont été stockés par des opérateurs selon les normes applicables aux chambres froides conformément au cahier des charges de l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILV), a ajouté M. Hansali, soulignant que les opérateurs d’Oum El-Bouaghi, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Alger, Annaba et de Tizi-Ouzou ont acheté puis stocké l’ail des champs de la commune de Teleghma, au Sud de Mila. Le même responsable a affirmé que la quantité totale d’ail actuellement disponible --stockée à l’ombre ou dans les chambres froides-- «répond aux besoins du marché jusqu’à début mars 2019», coïncidant avec le début de la saison de récolte de l’ail dans la wilaya d’El Oued».

La culture de l’ail, qui jouit d’une place incontestable dans les cuisines traditionnelle et moderne, outre ses vertus curatives bien connues, est de plus en plus prisée et la surface réservée à la culture de ce condiment est passée de 1.000 ha en 2017 à 1 900 ha en 2018. Sa culture est concentrée notamment à Teleghma, Oued Seguen et Oued El Athmania, avec un rendement moyen de 600 quintaux à l’hectare enregistrés au cours de cette saison agricole, a-t-on indiqué de même source.