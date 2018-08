Feux de forÃªts : 1.263 hectares parcourus par les flammes depuis juin

Une superficie de 1.263 hectares a été parcourue par les feux de forêts entre le 1er juin et le 1er août 2018, a indiqué jeudi la Direction générale des forêts (DGF) dans un communiqué. Il a ainsi été enregistré 286 foyers ayant parcouru une superficie totale de 1.263 hectares (ha) se répartissant entre 744 ha de forêts, 138 ha de maquis et 381 ha de broussaille, soit une moyenne de 4,6 foyers/jour et une superficie de 4,41 ha/foyer, précise la même source. La DGF indique que la région la plus touchée par les feux de forêts est celle de l’Est avec 974 ha et 81 foyers, suivie du Centre (174 ha, 122 foyers) et de l’Ouest (115 ha, 83 foyers). Rien que sur la semaine allant du 26 juillet au 1er août, il a été enregistré 79 foyers d’incendie ayant parcouru une superficie totale de 184 ha affectant 38 ha de forêts, 35 ha de maquis et 111 ha de broussailles, soit une moyenne de 11 foyers/jour et une superficie de 3,32 ha/foyer Selon la DGF, le dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêts, mis en place depuis le 1er juin dernier sera maintenu jusqu’à la fin de la campagne, prévue le 31 octobre prochain. En raison des risques persistants durant cette période, elle fait appel aux citoyens, notamment aux populations riveraines, d’observer plus de vigilance et d’apporter leur contribution sur le plan d’alerte et de la prévention. En comparaison avec la même période de l’année précédente, la DGF indique qu’entre le 1er juin et le 1er août 2017, il avait été enregistré 1.552 foyers ayant parcouru une superficie totale de 12.634 ha dont 4.401 ha en forêts. Vingt-deux hectares de couvert végétal ont été décimés dans sept incendies qui se sont déclarés dans plusieurs communes de la wilaya de Tébessa depuis le mois de juin dernier, date d’entrée en vigueur du plan de lutte contre les incendies de forêt, a indiqué jeudi le chargé de communication auprès de la conservation des forêts, Fouad Saâd. Le plus grand incendie a été enregistré à la mi-juillet au mont Anouel Tella, au chef-lieu de wilaya, où près de 20 ha ont été la proie des flammes, a précisé le même responsable, soulignant que des sinistres du même genre, avec moins de dégâts, ont été recensés dans les communes de Bekaria et Hamamet. La conservation des forêts, en coordination avec plusieurs partenaires, notamment les services de la protection civile, les services agricoles et ceux de l’environnement, a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les feux de forêts, en œuvrant essentiellement à sensibiliser les citoyens quant à l’importance de la vigilance et le signalement de tout foyer d’incendie à ses débuts aux parties concernées.

En outre, afin de protéger cette wilaya frontalière où la canicule sévit de plus en plus, la conservation des forêts a organisé en coordination avec l’association des pêcheurs et plusieurs entrepreneurs depuis le début de cette semaine, une large opération de volontariat visant le nettoiement de la forêt et du mont Anouel Tella, pour débarrasser la zone des détritus pour prévenir tout incendie et «sécuriser au mieux les lieux», a indiqué le même responsable.

Par ailleurs, au total 413 hectares de récolte agricole, dont des céréales et arbres fruitiers, ont été décimés depuis le début de l’été par le feu dans la wilaya de Mila depuis le début de l’été, a-t-on appris auprès de la direction des services agricoles (DSA). La même source a précisé que les incendies s’étaient déclarés entre juin et juillet derniers dans plusieurs communes de la wilaya, détaillant que près de 324 ha de blé dur, 66,5 ha de blé tendre, 15 ha d’avoine, 7,5 ha d’orge et 3,5 ha de lentilles ont été la proie des flammes.

De plus 36 ha d’oliviers et deux hectares d’arbres fruitiers sont partis en fumée, soit un taux de 30% des terres touchées, a fait savoir la même source, ajoutant que 26 ruches peuplées ont été détruites par les incendies. Les dégâts causés par les incendies dans les champs céréaliers de cette wilaya «sont élevés comparativement à la saison précédente», a déclaré la même source, rappelant que 110 ha de céréales ont été détruits par le feu en 2017. Les services agricoles ont déploré le fait que certains agriculteurs n’aient pas suivi les consignes de prévention contre les feux, dont notamment la création de périmètres de sécurité dans les champs et le désherbage. Depuis le lancement de la campagne moisson-battage, 95% des 109 724 ha des terres agricoles cultivées ont été moissonnées dans la wilaya de Mila, a relevé la même source.