Campagne de vaccination du cheptel : Fermeture provisoire des marchÃ©s Ã  bestiaux

La vigilance constante des autorités publiques dans la lutte contre la propagation de la fièvre aphteuse, se poursuit à travers les mesures de précaution prises par les services concernés.Aussi, une décision a été prise de procéder à la fermeture des marchés à bestiaux jusqu’à la fin de la campagne de vaccination qui est en cours, dans les wilayas touchées par la nouvelle souche du virus.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que le dispositif de lutte contre la propagation de la fièvre aphteuse a été mis en œuvre par les services de département de l’agriculture. En effet, celui-ci a été actionné dès l’apparition du premier foyer, qui a été signalé, rappelle-t-on le 21 juin dernier, dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Jusqu’à la semaine dernière, 236 cas ont été recensés, selon l’inspectrice vétérinaire relevant du ministère de l’Agriculture, Benchama Fatma Zohra qui a souligné que les bovins affectés «ont été abattus» pour limiter le risque de perte du cheptel, notamment à l’approche de la fête de l’Aid El Adha.

Pour endiguer la progression de la maladie vers d’autres régions, plusieurs mesures préventives ont été décidées par les autorités publiques. Outre l’acquisition d’un lot de deux millions de doses de vaccins, l’interdiction de déplacement du cheptel d’une wilaya vers une autre, la mobilisation des vétérinaires ainsi que l’interdiction d’importation de bovins.



Fermeture des marchés jusqu’à la fin de la campagne



Bien que les autorités publiques affirment à travers leurs services concernés que tous les abattoirs et les marchés à bestiaux sont sous surveillance, les éleveurs doivent eux aussi, assumer leur part de responsabilité afin de conforter les efforts des autorités publiques. Dans ce sillage les spécialistes vétérinaires soulignent l’importance de la mise en quarantaine des bovins atteints et de poursuivre l’opération de vaccination du cheptel, en évitant notamment de transférer les bovins vers les abattoirs pour éviter toute contagion en cette période de fêtes, propice à une forte demande sur les viandes ovines et bovines. Néanmoins, la fermeture des marchés à bestiaux a suscité la crainte des éleveurs et celle des consommateurs qui redoutent une éventuelle répercussion sur les prix des moutons à trois semaines de l’Aïd.

Or «le virus, comme l’affirment les vétérinaires touche uniquement les bovins, et pas les moutons qui mêmes étaient porteurs du virus ne représentent pas un risque pour la santé de l’homme», selon Mme Benchama «car la transmission du virus aux humains est rare» affirme quant à elle Mme Amel Bellah, représentante du laboratoire vétérinaire régional d’El Tarf.



La vaccination se poursuit dans plusieurs wilayas



Il y a lieu de signaler que la campagne de vaccination se poursuit dans plusieurs wilayas. Ainsi pas moins de 10.932 têtes bovines ont été vaccinées dans la wilaya de Saida. Selon Mme Aicha Kebaili l’inspectrice vétérinaire de la wilaya, les services concernés ont mobilisé pour cette campagne de vaccination 14.300 doses de vaccins, à travers les régions de la wilaya, l’opération a été assurée par la mobilisation de 40 vétérinaires, relevant des secteurs privé et public qui ont procédé à la vaccination des bovins appartenant à 997 éleveurs. De leur côté, les services agricoles la wilaya de Bouira où ont été signalés plusieurs foyers de maladie, ont mobilisé les moyens nécessaires pour freiner la propagation de cette maladie. Selon le directeur des services agricoles, Gaânoun Djoudi, une commande pour l’acquisition de « 90.000 doses de vaccin » a été lancée.

En somme, la fermeture provisoire des marchés à bestiaux, est juste une mesure préventive. Accueillie favorablement par la Fédération algérienne des éleveurs, cette fermeture n’aura pas d’effet sur les prix des moutons, d’autant plus que les citoyens qui s’apprêtent à acheter, devront se rendre sur les points de vente autorisés. En parallèle, un programme a été élaboré pour le contrôle des abattoirs publics durant les journées de l’Aïd afin d’éviter la propagation de certaines maladies qui apparaissent durant cette période, comme le kyste hydatique. Au moins 2.000 vétérinaires devront assurer le contrôle des opérations d’abattage et de vaccination

A titre d’information la fièvre aphteuse, qui a pour causes principalement, les conditions d’hygiène dans les élevages et l’absence de vaccination du cheptel, est une maladie virale éruptive épidémique et contagieuse reconnaissable à plusieurs symptômes, entre autres, l’excès de salivation chez l’animal. La maladie atteint généralement trois parties du corps de l’animal : la gueule, les pieds et les mamelles pour les vaches. La maladie se manifeste sous forme d’aphtes au niveau des parties touchées.

Tahar Kaidi