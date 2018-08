La Protection civile Ã  BÃ©jaÃ¯a : sur tous les fronts

En cette période d’été, avec la canicule, les éléments de la protection civile ont mis en place un plan d’intervention pour la surveillance des plages, la protection contre les feux de forêts et les secours pour les accidents de la circulation et ce, durant les mois de juin et juillet derniers. Pour les plages, le dispositif engagé sur les 33 plages surveillées a engendré une affluence de 450.000 baigneurs en juin et 2.268.000 en juillet. 3.608 interventions ont été enregistrées le mois dernier dont 1.603 pour des baigneurs sauvés d’une noyade certaine, 1.689 soignés sur place, 169 évacués vers les centres de soins, alors que 8 personnes décédées ont été répertoriées. Selon le commandant Soufi Fatah, responsable de la cellule de communication de la DPC de Bejaia, «l’affluence des baigneurs a été moindre en ces deux mois de juin et juillet, en comparaison avec la même période de l’année écoulée, surtout les trois premières semaines du mois de juillet, pour reprendre sa tendance haussière la dernière semaine du même mois, seulement il est à constater que le nombre d’interventions de notre dispositif de surveillance a augmenté, surtout la troisième décade de ce mois de juillet 2018, malheureusement nous avons enregistré 8 décès ces deux mois de juin et juillet, en diminution significative de 10 noyés par rapport à la même période de l’année 2017 où il a été dénombré 18 noyés décédés.

A signaler que ces cinq décès enregistrés le mois de juillet écoulé sont dus à l’imprudence toujours, car le constat fait ressortir que le fanion était rouge ; un enfant disparu en dehors des horaires de surveillance, un autre qu’on n’a pas pu sauver, fanion orange (noyés en difficultés au nombre de trois, deux sauvés in extremis, l’autre n’a pu être sauvé) ; la cinquième victime était une femme non identifiée disparue dans une plage interdite». Pour la lutte contre les feux de forêts, le lieutenant-colonel Lamichi Hakim, directeur de la protection civile de la wilaya de Bejaia souligne que « les opérations de sensibilisation menées par nos services ont été fructueuses, surtout pour le défrichage autour des maisons en campagne.

Ces deux mois ont été très cléments en comparaison avec la même période de l’année écoulée, seulement 136 ha ont été détruits par les flammes, avec 22 feux importants dépassant les

1 ha de dégâts, comparativement à la même période de 2017 où il y a eu plus de 1.587 ha de végétation partie en fumée. Cela dit, la vigilance doit toujours être de mise, pour la sauvegarde de notre patrimoine forestier. A signaler que nos unités et les dispositifs mis en place pour les deux campagnes sont sur le qui-vive pour d’éventuelles interventions et que l’aide de nos concitoyens doit être de tous les temps pour un été des plus agréables. Sans diminuer du rôle de la sensibilisation des citoyens, qui a été très active cette année, vu que nos éléments appuyés par nos jeunes cadets ont effectué plusieurs opérations de sensibilisation, sur les différents barrages de police sur la RN-09 et la RN-12, sur les trois dangers potentiels, que sont la baignade, les feux de forêts et les accidents de la circulation, opérations menées avec la participation de la sûreté, de la gendarmerie, des Scouts et de différentes associations actives dans le domaine. D’autres opérations de sensibilisation sur les dangers des feux de forêts ont été effectuées sur initiative de la fédération des chasseurs de la wilaya de Bejaia, de la conservation des forêts et de multiples associations, en sillonnant plusieurs massifs et endroits boisés de notre wilaya». Ainsi, la coordination entre différents services a été plus que bénéfique pour faire face aux dangers des feux de forêts qui ravagent chaque année des centaines d’hectares des superficies agricoles. Pour les accidents de la circulation, les services de la protection civile ont enregistré 393 accidents qui ont causé 499 blessés et 13 décès.

Mustapha Laouer