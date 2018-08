SÃ»retÃ© de Wilaya de Mascara - Groupement de la Gendarmerie : Cinq opÃ©rations dâ€™envergure

Des opérations de grande envergure ont été exécutées en fin de semaine a travers cinq daïras (Sig, Ghriss, Aouf, Ouad Taria, Ain Fekan), pour lesquelles un nombre considérable de forces de police et de la gendarmerie nationale a été consacré, dépassant 200 éléments, ainsi que des moyens matériels et techniques. Ces opérations ont ciblé des lieux suspects et ont abouti à l’examen d’identité de 220 individus, dont 4 recherchés ont été arrêtés.

Quatre autres individus ont été arrêtés pour détention de stupéfiants, port d’armes blanches prohibées et conduite en état d’ivresse, ainsi que la saisie de 301 unités de boissons alcoolisées. De plus, 122 véhicules ont été pointés, avec la saisie de 5 motocycles dont les conducteurs, auteurs d’infractions. Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la première sûreté urbaine de Mascara ont réussi à neutraliser deux vendeurs illicites de stupéfiants et de boissons alcoolisées, avec la saisie de 6,8 g de kif traité et 96 unités de boissons alcoolisées, ainsi que deux sommes d’argent et ce, suite à deux descentes effectuées au niveau de Bab Ali.

A. Ghomchi