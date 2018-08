Constructions illicites : Les ouvrages Ã©lectriques agressÃ©s

Neuf nouveaux transformateurs ont été mis en service depuis le début de l’année à travers la wilaya d’Ouargla, dans le cadre des efforts visant l’amélioration du réseau de distribution électrique, a-t-on appris jeudi de la société de distribution de l’électricité et du gaz du Centre (SDC, filiale de Sonelgaz). Ces efforts, pour lesquels a été consenti un investissement de 328 millions DA, ont porté, outre l’installation de ces transformateurs, sur la réalisation de nouveaux départs et de nouvelles lignes électriques (moyenne et basse tension), ainsi que le renforcement des brigades d’intervention, dans le but d’assurer un service public de qualité, a précisé la SDC dans un communiqué. Une «nette» amélioration a été enregistrée sur le réseau depuis le début de l’été 2018, comparativement aux années précédentes, avec un recul de 50% des pannes sur les transformateurs et de près de 30% du taux des coupures d’électricité par rapport à 2017, est-il souligné. Les services techniques de la SDC ont effectué plus de 300 interventions de maintenance des installations depuis le début de l’année en cours, en majorité pour la maintenance des réseaux ayant subi des agressions du fait de travaux d’autres entreprises, ayant constitué quelques 20% du nombre global de pannes techniques. Les constructions illicites, notamment à proximité des installations électriques et ne respectant pas la distance de sécurité, représentent l’autre facteur influant négativement sur le rendement du réseau et provoquant des perturbations dans la distribution, selon le même document. La SDC fait état du lancement depuis 2013 de programmes de développement «d’urgence» pour assurer une bonne distribution de l’énergie électrique, notamment durant les périodes estivales où sont relevés les pics de consommation, avec la mise en service de 626 transformateurs à travers toute la wilaya qui compte aujourd’hui 92.979 clients et un taux de couverture de 98%. Dans le cadre de la modernisation de ses prestations, la société a mis à la disposition de sa clientèle des mécanismes de consultation par internet des factures de consommation et de paiement par carte bancaire ou au niveau des bureaux postaux, en plus de l’alerte du client par SMS de la parution de la facture, de son montant et des délais de paiement. Au chapitre de la sensibilisation sur les risques d’un mauvais usage de l’électricité et du gaz, elle a mené depuis le début de l’année, en coordination avec divers secteurs, 74 visites au niveau d’établissements éducatifs, centres de la formation professionnelle, écoles coraniques, maison de jeunes et centres culturels, en plus d’autres actions de proximité, selon le même communiqué de la SDC.

Par ailleurs, un système de contrôle à distance du réseau d’électricité, permettant une prompte intervention en cas de panne, a été introduit dernièrement à Illizi pour améliorer le système de gestion des équipements techniques, a-t-on appris auprès de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).

Ce nouveau support permet un contrôle à distance du réseau à partir d’une salle dotée d’une plateforme technique ultramoderne, ainsi qu’une détection rapide des éventuelles pannes et une possibilité d’intervention à distance sans déplacement d’équipe technique sur les lieux, a expliqué à l’APS la chargée de communication, Zahra Wada. Il offre ainsi l’avantage d’une meilleure gestion du réseau de distribution de l’électricité et contribue "largement" à la réduction de la durée des coupures du courant électrique survenant sur le réseau et dans différentes zones de la wilaya en période de pics de consommation, notamment durant la période des fortes chaleurs, a-t-elle ajouté.