Alger : RÃ©ception prochaine du pont de Oued El Kerma

Le directeur des travaux publics de la wilaya d’Alger, Abderrahmane Rahmani a fait savoir, jeudi, que les travaux de réhabilitation du pont de Oued El Kerma reliant Blida à Alger au niveau de la route nationale 1 seront «bientôt achevés», faisant état de la réception de cet ouvrage d’art avant la prochaine rentrée sociale.

La réception définitive du projet de réhabilitation du pont de Oued El Kerma (entrée sud de la capitale) se fera avant la prochaine rentrée sociale et contribuera à réduire les embouteillages enregistrés au niveau de cet important axe routier, à précisé M. Rahmani à l’APS. Le même responsable a indiqué que les travaux au niveau de ce pont entamaient leur deuxième phase avec la pose de nouvelles poutrelle, soulignant que le taux d’avancement du projet s’élevait actuellement à 70%. Doté d’une enveloppe de 300 millions DA, le projet de réhabilitation du pont de Oued El Kerma a été programmé au début de l’été 2017, pour éviter les accidents dus aux inondations survenant à chaque fois au niveau de l’entrée sud de la capitale, a-t-il rappelé.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane avait indiqué la semaine dernière que «la wilaya d’Alger a bénéficié de 95 milliards de dinars pour l’expansion des routes et l’aménagement des côtes», ajoutant que «ces réalisations ont permis d’éviter un encombrement terrible dans la capitale».

Le ministre a également évoqué une trentaine de projets dont l’étude a été finalisée mais qui sont toujours en attente pour des raisons financières: «Nous avons 30 projets dans le cadre du plan de la capitale à l’horizon 2035 et dont l’étude a été finalisée. Nous passerons à la phase de la réalisation dès la disponibilité du financement», a-t-il ajouté.