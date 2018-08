Tlemcen : EntrÃ©e en service de la pÃ©nÃ©trante menant Ã  la citÃ© de Boudjlida

La première tranche de la pénétrante menant à la cité d’habitation de Boudjlida dans la commune de Tlemcen est entrée jeudi en service. Ce tronçon dont les travaux de réalisation ont été lancés en février dernier sur une distance de 1 kilomètre sur 2,5 km prévus pour une enveloppe financière de 120 millions DA, selon les explications fournies par les responsables de la direction de wilaya des travaux publics. Cette pénétrante permettra de relier deux groupements d’habitation de Koudia et de Boudjlida dans la commune de Tlemcen et par conséquent désengorger la circulation sur la RN 22 dans son tronçon reliant les communes de Remchi et Tlemcen, a-t-on souligné. Il est prévu le lancement de la deuxième partie de cette pénétrante qui reliera les quartiers de Boudjlda et Oudjlida sur une distance de 1,5 km en novembre prochain.

Le wali, Ali Benyaiche a donné des instructions au président d’APC de Tlemcen pour la création d’espaces verts à proximité de cette route.