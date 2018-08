Transport de marchandises par rail : au service de lâ€™Ã©conomie

Le gouvernement mise gros sur l’apport de l’activité ferroviaire sur l’économie et l’industrie nationale. D’ailleurs, tous les moyens matériels et humains ont été déployés dans ce sens pour atteindre un objectif précis. Il s’agit, selon le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, d’une capacité de transport par rail de 17 millions de tonnes de marchandises et 60 millions de passagers par an à l’horizon 2021.

«Outre le développement du transport domestique, le secteur mise sur le transport de marchandises pour davantage de rentabilité», a déclaré M. Abdelghani Zaalane, en marge de sa visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Ain Temouchent. Il explique que ce segment qui a été délaissé pendant de nombreuses années notamment durant la décennie noire qu’a traversée le pays dans les années 1990, a en grande partie causé ce retard.

D’ailleurs, le ministre a fait savoir que son secteur s’investira davantage dans le transport des minerais, essentiellement dans celui de fer et des phosphates, dans lequel il y a déjà une grande expérience. «Une décision motivée par les grands projets de réalisation, initiés par les pouvoirs publics dans le cadre de la relance industrielle décidée», a-t-il expliqué.

M. Zaalane a souligné que ces objectifs imposent de relier à la voie ferrée les zones industrielles et d’activités où des entreprises produisent du fer, des produits agroalimentaires «pour que chaque kilomètre du réseau de chemins de fer ait une rentabilité, c’est notre but ultime», a-t-il dit.

Le ministre a rappelé que la voie ferrée en Algérie est passé de 1.800 kilomètres de réseau ferroviaire en 2000 à 4.200 km réceptionnés et mis en service en 2018, ajoutant qu’il est prévu la réception de 2.300 km inscrits au titre du programme du président de la République au niveau de la ligne des Hauts Plateaux reliant l’extrême-est du pays, de la wilaya de Tebessa à Moulay Slissene dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, ce qui portera le réseau ferroviaire total à 6.300 km.

Aussi, il a évoqué les opérations d’importation de wagons et de réhabilitation de wagons et de locomotives au niveau des ateliers de Sidi Mabrouk (Constantine) et de Sidi Bel Abbès, signalant que «200 wagons seront progressivement mis en service».

Pour atteindre les 60 millions de voyageurs, le premier responsable du secteur a fait savoir que la consécration de cet objectif a nécessité la mobilisation de tous les moyens en vue de la réhabilitation de 202 locomotives, actuellement en cours d’installation sur le réseau ferroviaire national qui a également bénéficié de travaux de maintenance, outre l’acquisition et la mise en service de 22 locomotives de type Coradia.

Il y a lieu de dire que le ministre des Travaux publics et des Transports avait indiqué que le volume d’investissements dans le secteur avait atteint près de 135 milliards de dollars durant les deux dernières décennies. «Cette enveloppe avait été consacrée au secteur dans le cadre des différents programmes quinquennaux initiés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a-t-il dit.

Ces investissements ont permis, entre autres, la réalisation du réseau routier, du métro, du tramway et du réseau ferroviaire ainsi que la modernisation des ports et aéroports. S’agissant du réseau routier, l’accent a été mis sur la dimension sociale à travers le désenclavement des habitants des régions montagneuses ainsi que sur la dimension économique du pays.

Quant au renouvellement de la flotte du transport aérien, M. Zaalane a souligné qu’à l’horizon 2021, la moitié de la flotte (30 avions) atteindra 25 ans d’âge, ce qui nécessitera une opération de renouvellement pour acquérir de nouveaux avions. Il a indiqué, à ce propos, que le Président de la République a donné pour instructions de renouveler la flotte aérienne de 20 à 25 avions à l’horizon 2024-2025, outre la diversification des destinations programmées par la compagnie aérienne nationale Air Algérie coïncidant avec l’inauguration du nouvel aéroport à la wilaya d’Alger pour en faire un aéroport d’escales.

Sarah A. Benali Cherif