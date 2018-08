Oran : Nouvelles attractions

L’établissement public de gestion du Parc d’attraction de la wilaya d’Oran vient de bénéficier d’un contrat de concession lui permettant de gérer aussi les arènes d’Oran, en vue de leur réouverture dans les prochains jours, a-t-on appris de la direction de cette entreprise.

Ce site historique a connu une grande opération de réhabilitation et de restauration qui s’est étalée sur trois phases, mais attend encore le certificat d’usage de la part des services du Contrôle technique de la construction (CTC) pour l’exploitation de la totalité de ses gradins, a souligné le directeur de l’établissement, Abderrahmane Belabbes à l’APS.

Dans la foulée, ces arènes situées à haï Mohieddine (Eckmühl) d’Oran, font l’objet actuellement d’une vaste opération de nettoyage et d’embellissement en vue d’accueillir différentes manifestations sportives et culturelles, a-t-il précisé.

L’établissement table d’ailleurs sur l’organisation de ces événements au cours de l’actuelle saison estivale, a ajouté la même source, qui se félicite déjà du «retour en vie de ce joyau» qui fait partie du patrimoine culturel et historique de la ville d’Oran. En effet, les arènes d’Oran ont abrité plusieurs spectacles de tauromachie à l’époque coloniale, animés par des matadors célèbres, selon un document historique relatif aux arènes d’Oran.

La saison de la tauromachie, connue sous le nom de «La corrida», qui débutait au printemps pour se terminer au mois de novembre, reste toujours gravée dans la mémoire collective des Oranais, étant donné que c’est un spectacle qui attire un nombreux public.

Ce site historique unique en Algérie et en Afrique, datant du 19e siècle, accueillait dans le passé de nombreuses manifestations culturelles, artistiques et sportives.

Il avait abrité, avant sa restauration, les bureaux administratifs de l’Office communal des sports (OCS) et les locaux d’associations à caractère sportif, rappelle-t-on.