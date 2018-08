Illizi : AmÃ©liorer le cadre de vie

Diverses opérations ont été retenues en faveur de la commune de Bordj Omar Idriss (700 km d’Illizi), pour un financement de 390 millions DA, afin d’améliorer le cadre de vie du citoyen, a-t-on appris jeudi des responsables de cette collectivité.

Le secteur de l’éducation s’est vu accorder dans ce cadre huit opérations pour l’acquisition d’équipements de cantines pour les écoles Boubou-El-Hezza dans le quartier d’El-Hadeb et «Othmane El-Bekri» dans la localité de Tihahaout, l’extension de deux cantines et la réalisation de deux autres, en plus d’autres actions d’aménagement et de réhabilitation d’écoles, a-t-on précisé.

Le secteur des ressources en eau a bénéficié, pour un financement de 125 millions DA, d’opérations d’amélioration et de réfection des réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que la réalisation de canalisations principales et secondaires d’assainissement dans certaines localités rurales, a-t-on ajouté. Pour promouvoir le sport de proximité, une enveloppe de 32 millions DA a été dégagée pour la réalisation de deux stades de proximité revêtus de gazon artificiel à Bordj Omar Idriss et Zaouïa Sidi-Moussa, et une aire de pratique de sport de boule qui attire ces dernières années de nombreux amateurs.

La commune de Bordj Omar Idriss a également bénéficié, pour un coût de 45 millions DA, d’une opération pour la réalisation d’un centre administratif pour abriter les démembrements locaux des directions d’exécutif de la wilaya d’Illizi, dans un objectif de rapprocher l’administration du citoyen, selon la même source.

Les travaux ont été lancés concernant certaines de ces opérations et d’autres sont en phase de finalisation des procédures administratives liées à la publication des offres, l’ouverture des plis et l’évaluation des offres des soumissionnaires.