Saida : Relogement prochain de 840 familles

Pas moins de 840 familles de Saida habitant dans des logements précaires seront relogées prochainement, a-t-on appris du chef de daïra. Ces familles, recensées par les services de la daïra de Saida au niveau de 10 sites, seront relogées dans la nouvelle cité 2.000 logements de hai Boukhors de Saida qui dispose de toutes les commodités de vie décente, a indiqué Khalil Said. L’opération, qui s’inscrit dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire, comme stipulé dans le programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, verra la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour le relogement des familles bénéficiaires et sera suivie par la démolition de toutes les habitations vétustes évacuées par leurs occupants, a-t-il souligné. Il est prévu ainsi la récupération de huit hectares de terres domaniales à travers les sites évacués qui constituent des points noirs de la ville de Saida pour la réalisation de terrains de sports et d’espaces verts, mais aussi réserver quelques lotissements pour l’autoconstruction, selon le chef de daïra. Six cents familles résidant dans le vieux bâti avaient bénéficié, depuis juillet dernier, d’une opération de relogement à hai (quartier) Argoubi Abdellah au chef-lieu de wilaya. A noter que la ville de Saida recense un programme d’habitat public estimé à 9.000 logements dont 2000 ont été réalisés et le restant est en cours de construction.