Prix mondiaux des produits alimentaires : Forte baisse

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont enregistré une forte baisse en juillet, notamment ceux des produits de base, a relevé sur son site web l’Organisation des Nations unies chargée de l’alimentation et de l’agriculture (FAO). L’Indice FAO des prix des produits alimentaires affichait une moyenne de 168,8 points en juillet, soit 3,7 % de moins qu’en juin, marquant ainsi son plus bas niveau depuis l’année dernière. L’Indice avait connu une augmentation constante en 2018 jusqu’au mois de juin. A noter que l’Indice FAO des prix des produits alimentaires est un indice pondéré par les échanges commerciaux qui permet de suivre l’évolution mensuelle des principaux groupes de produits alimentaires.

L’Indice FAO des prix des produits laitiers (- 6,6%) a entrainé cette chute avec des cotations pour le beurre et le fromage qui ont baissé plus rapidement que celles du lait entier et du lait écrémé en poudre. Pour ce qui est de l’Indice FAO des prix du sucre, il a chuté de 6% pour atteindre son plus bas niveau en trois ans. Une situation qui s’explique par de meilleures prévisions de production en Inde et en Thaïlande, deux pays produisant beaucoup de sucre, a noté la même source. Les projections faisant état d’une baisse de la production de sucre au Brésil, le plus grand producteur et exportateur de sucre au monde, a limité la baisse des prix internationaux du sucre. L’Indice FAO des prix des céréales a chuté de 3,6% depuis juin et est maintenant en baisse par rapport à son niveau de l’année dernière.

Les cotations à l’exportation pour le blé, le maïs et le riz ont toutes chuté bien que les valeurs du maïs et du blé aient légèrement augmenté vers la fin du mois de juillet, a-t-elle ajoutée. L’Indice FAO des prix des huiles végétales a baissé de 2,9%, sixième baisse consécutive, lui faisant ainsi atteindre son plus bas niveau depuis janvier 2016. Une situation qui s’explique par la faiblesse du marché du soja, qui subit les conséquences du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis, relève-t-elle.

La valeur des huiles de colza a connu une hausse, portée par une hausse de la demande en provenance des producteurs de biodiesel et par des perspectives de récoltes négatives en Union européenne.

L’Indice FAO des prix de la viande a baissé de 1,9% cent par rapport à son niveau de juin, un niveau pourtant revu à la hausse face à l’augmentation des prix d’exportation du bœuf en provenance du Brésil due à une grève des conducteurs de camion, a continué la FAO.