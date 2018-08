Crises sous-financÃ©es : La FAO lance lâ€™alerte

Un montant 120 millions de dollars à engager en urgence pour pouvoir couvrir les besoins de 3,6 millions de personnes à fin 2018

Un nouveau rapport de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture vient de mettre l’accent sur la dégradation des conditions de vie dans certaines régions du monde conséquemment à la sécheresse, notamment.

Dans cette optique, les conclusions de la FAO tirent la sonnette d’alarme sur certaines des crises, en particulier les plus sous-financées, et qui, de surcroît, font de nouveaux chocs, d’où la nécessité d’une «réponse humanitaire et une aide agricole d’urgence», souligne le rapport.

Les crises en Afghanistan, au Bangladesh, Haïti et dans la région du Sahel sont classées parmi les plus sous-financées et requièrent, par conséquent,une aide immédiate visant à soutenir l’agriculture dans ces régions. «Sans financement nécessaire, de nouveaux défis tels que des sécheresses, des inondations, des saisons maigres ou encore des conflits pourraient entraîner des millions de personnes vers de graves souffrances liées à la faim et vers une situation d’insécurité alimentaire, menaçant par ailleurs leur bien-être, leurs vies et leurs futurs», avertit la FAO.

L’Afghanistan, le Soudan et la Syrie, le Bangladesh, la République centrafricaine, Haïti, l’Irak, la Birmanie et la région du Sahel figurent parmi ces urgences qui exigent des interventions rapides.

En fait, «sans une aide urgente visant à soutenir les moyens d’existence agricole, il existe un risque que la situation ne se détériore de nouveau dans ces zones lors de la seconde moitié de l’année 2018 avec notamment une hausse de la faim et des besoins humanitaires» indiquent l’analyse d’autant plus que «dans certains de ces pays, le financement reçu et destiné à mettre en œuvre des actions humanitaires visant à soutenir les moyens d’existence n’a pas réussi à répondre à leurs besoins». Par conséquent, pour ces crises jugées «extrêmement sous-financées», l’Organisation onusienne déclare avoir besoin «de manière urgente de 120 millions de dollars pour pouvoir atteindre 3,6 millions de personnes pendant les derniers mois de l’année».

La FAO, souligne le rapport, a reçu moins de 30% du montant d’un milliard de dollars demandé en début d’année, une somme censée répondre aux besoins urgents de 33 millions de personnes à travers le monde. Pour certaines crises, la FAO affirme avoir reçu seulement 6% de la somme sollicitée, «favorisant une situation de faim aigüe pour des millions de personnes». La FAO qui souligne le caractère urgent des besoins essentiels de ces crises sous-financées fait savoir que ses ressources sont actuellement extrêmement limitées et ne lui permet pas d’agir.

Aussi, l’organisation appelle à intervenir sans attendre «afin de pouvoir mettre en œuvre de manière urgente des interventions visant à soutenir la sécurité alimentaire et les moyens d’existence afin de sauver les vies des populations, de protéger les moyens d’existence et de renforcer leur résilience face aux futures crises».

D. Akila