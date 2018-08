Plages dâ€™Alger : GratuitÃ© des Ã©quipements

Le directeur du tourisme de la wilaya d'Alger, Noureddine Mansour, a mis en avant tout récemment à Alger "la gratuité" des équipements disponibles dans les plages au profit des estivants, appelant chaque citoyen, contraint de payer moyennant ces services, à déposer plainte devant les services concernés au niveau des plages.

"L'accès aux plages de la wilaya d'Alger et l'exploitation des équipements disponibles, à savoir les tables, les chaises et les parasols sont gratuits pour tous les estivants", a déclaré M. Mansour à l'APS au sujet de la contestation de certains estivants contraints à payer moyennant ces équipements en dépit de leur gratuité. "Quiconque se trouve contraint à payer l'accès à la plage ou aux équipements n'a qu'à se diriger vers les services concernés au niveau des plages pour déposer plainte", a-t-il souligné.

Il a affirmé que la direction du tourisme de la wilaya d'Alger n'a reçu, à ce jour, aucune plainte de la part des estivants à ce sujet, M. Mansour a mis en garde des comportements de certains agents qui outrepassent cette décision en demandant une contrepartie financière" et fera savoir dans ce sens, qu'un groupe des services de la Gendarmerie nationale a été dépêché au niveau de toutes les plages, outre la désignation d'un responsable dans chaque plage autorisée à la baignade appelé "Monsieur plage" qui se chargera de s'assurer du bon déroulement de la gestion des plages conformément à l'instruction du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui.

M. Mansour a rappelé que la wilaya d'Alger disposait de 87 plages, dont 21 interdites à la baignade et 67 autorisées, outre l'existence de 30 établissements hôteliers (pieds dans l'eau) d'une capacité d'accueil de 9.000 lits.

Les plages autorisées à la baignade (67) disposent d'un accès, d'un dispositif sécuritaire (protection civile et maître-nageur), de vestiaires et de douches, a ajouté le responsable, relevant que ces plages étaient équipées et gérées par l'Office des parcs des sports et loisirs (OPLA).

M. Mansour a mis en avant les atouts touristiques de la wilaya d'Alger qui font d'elle une destination privilégiée pour un grand nombre d'estivants, appelant à promouvoir davantage le tourisme local par le biais des agences touristiques.