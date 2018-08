Lâ€™Ã©ternel recommencement pendant la pÃ©riode des congÃ©s : Lâ€™administration au ralenti

Le rendement en été, subit des coups durs. Il s’amenuise pour atteindre ses plus bas niveaux. Ça ne roule certainement pas, côté boulot, mis d’office, au «congélo».

Les lieux de travail désertés, en pareille période, le manque de dynamisme du personnel, en service qui traîne la patte, sont visibles dès que l’on franchit le seuil des établissements. Ça se passe comme ça malheureusement, chez-nous. Qui dit été, dit surtout ralentissement des activités et baisse de rendement. En effet, la saison estivale, ne semble pas réussir au règlement des affaires courantes, encore moins urgentes. Les transactions, les rendez-vous importants sont tout simplement renvoyés aux calendes grecques. Dans les banques, les entreprises économiques, les tribunaux, les impôts, on déclenche le mode «Nous sommes en vacances». Le départ massif en congé des effectifs, durant les mois de juillet et août, à vrai dire est souvent accompagné d'un grand malaise, voire une saignée pour les administrations et les organismes, notamment ceux en contact direct avec le citoyen. C’est dire que l'été se transforme carrément, en période propice pour l'oisiveté et l'ajournement des questions aussi vitales soient-elles. Tout fonctionne au ralenti. Se faire délivrer un document administratif ou résoudre un petit problème peut prendre des heures et parfois des jours. La réduction des effectifs à leur plus simple expression, devient, à vrai dire, un handicap de taille, difficile à surmonter. Le cas des banques est édifiant. Ces dernières, il faut le souligner fonctionnent avec un seul guichet et un seul agent, chargé de plusieurs opérations, à savoir les paiements, les versements, les changes, etc.

Les bureaux de poste, n’échappent pas, eux aussi, à cet état de fait qui s’érige, la plupart du temps en règle générale et même tradition bien ancrée. Très souvent les établissements fonctionnent avec le tiers du personnel alors que certaines usines préfèrent carrément baisser rideau, en été afin de procéder à la maintenance de l’outil de travail. Aujourd’hui, il n’y a pas de doute, la saison estivale qui rime toujours avec congé cause d’innombrables désagréments au citoyen, contraint, malgré lui à reporter tous ces projets administratifs, à la rentrée sociale, sauf quand il s’agit de questions cruciales qui ne peuvent être ajournées. Dans ce sens, Mohamed, nous dira qu’il préfère anticiper ses démarches ou les retarder, afin d’éviter les longues chaînes d’attente au niveau des services d’état civil des APC. «Je dois prendre mes précautions pour faire face à l’aléa des congés annuels», relèvera-t-il. Nouha, retraitée, nous raconte, elle aussi ses déboires. Pour percevoir sa pension de retraite, au niveau du bureau de poste, proche de chez elle, dépassé, en raison des départs du personnel en congé. Pour cela, «à la vue des files indiennes qui dépassent l’enceinte de la poste me poussent à faire le tour des bureaux de poste d’autres localités lors des virements des pensions de retraite», soutiendra-t-elle. C’est dire que le bonheur des uns, fait le malheur des autres.

Samia D.