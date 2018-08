Saison Estivale : Lâ€™animation bat son plein

Reportage réalisé par Boudjemaâ Guetmi

Annaba vit au rythme des grandes vacances. L’animation estivale a augmenté d’intensité depuis le début du mois de juillet. Elle est allée crescendo dans les 21 plages autorisées à la baignade.

Cela est perceptible surtout à la fin des examens nationaux et les résultats des épreuves du baccalauréat. Les magnifiques plages du littoral depuis celles de Sidi Salem à l’est jusqu’au village de Chetaïbi à l’ouest frontalier avec la wilaya de Skikda sont bondées de monde au fur et à mesure que l’été s’écoule. Les plages sont prises d’assaut par les estivants venus en groupes ou en familles par bus, par voitures ou même par camions aussi bien de la wilaya que des régions limitrophes. Tous les moyens de transport sont bons pour accéder aux plages. Il arrive souvent aux jeunes d’un village lointain de louer les services d’un transporteur particulier pour se rendre ensemble à une plage qui leur est proche afin de s’adonner aux plaisirs de la mer. Les belles plages de Annaba enregistrent une forte affluence de baigneurs, notamment les jours de week-end (vendredi et samedi), a-t-on constaté, et continuent jusqu'à présent de faire le plein avec la canicule exceptionnelle qui sévit durant ces derniers jours. Par petits groupes, les estivants s’installent au bord des plages du matin jusqu’au soir, les uns érigent des parasols, d’autres des tentes pour s’abriter contre les rayons du soleil. Il faut dire que toutes les conditions d’accueil et de sécurité sont réunies dans les 21 plages autorisées à la baignade pour permettre aux estivants en général et aux baigneurs en particulier de goûter aux plaisirs de la mer .Cette saison, les pouvoirs publics en particulier, le wali de Annaba, Mohamed Salamani a mené une guerre sans merci contre les squatteurs des plages et les parkings sauvages . Le wali n’a pas cessé d’instruire les responsables concernés pour éradiquer ce phénomène au grand bonheur des vacanciers.



Nette amélioration aux plans organisationnel et sécuritaire



A titre illustratif, on enregistre trois parkings seulement payants à raison de 100 DA pour les véhicules légers et 200 DA pour les bus, au niveau des plages Refes Zahouane et Ain Achir, commune de Annaba et Oued Bagrat, commune de Seraïdi.

Selon le vice président de l’APC d’Annaba, Tahar Mérabti, les instructions du wali relatives au suivi et au contrôle quotidien garantissant la gratuité des plages sont appliquées à la lettre. Ce sont surtout les plages de la corniche de Annaba qui drainent encore une forte affluence composée principalement de jeunes des deux sexes en quête de repos et de loisirs .On a également enregistré un flux impressionnant des véhicules et des bus immatriculés dans la majorité à Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Mila, Guelma, Souk-Ahras, Tébessa, Constantine, Alger et avec un degré moins Sétif et Bordj Bou Arreridj ainsi que d’autres wilayas du pays. Les véhicules en question sont entassés tout au long de la corniche annabie sur les deux côtés du trottoir jouxtant les plages de Chapuis, Toche, Belvédère et Ain Achir sans compter les parkings qui affichent complet dès dix heures du matin. A Chapuis, plage à proximité de la ville nous avons rencontré Tedj Eddine accompagné de sa petite famille nous dira qu’il est venu de Khenchela à la recherche d’un peu repos pour passer le week-end. «Des fois, on ne peut pas faire des vacances ouvertes alors j’opte pour le week-end tantôt à Annaba tantôt à Skikda». «D’habitude, je fréquente les plages de Saint-Cloud, Chapuis et Belvédère». Il est très satisfait des conditions d’accueil affirmant que cette année il y a une nette amélioration sur le plan organisationnel et sécuritaire, Dieu merci, toutes les conditions sont réunies pour qu’on puisse passer d’agréables moments au bord de la mer, sans aucune difficulté.



Une ambiance particulière



Un groupe de jeunes estivants issus de la région du Khroub dans la wilaya de Constantine que nous avons rencontrés au niveau de la plage d’Ain Achir. Ces derniers ont pris l’habitude d’organiser des virées vers les plages de la corniche annabie depuis leurs jeunes âges afin de passer une partie de l’été au bord de la mer, selon leurs dires. Beaucoup de familles de Guelma, Souk-Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi et Batna ont également préféré s’installer, le temps d’une journée et même deux à la plage de Rezgui Rachid et Rizzi Omar où elles peuvent bénéficier des prestations de service qu’offrent les restaurants limitrophes tandis que d’autres ont choisi les plages de Toche, Belvédère et Ain Achir qui disposent , elles aussi , de toutes les commodités nécessaires avec la présence H/24 des surveillants et plongeurs de la protection civile, des gendarmes et des policiers.

Badri, jeune étudiant en 2e année d’architecture à l’université de Annaba et habitant le quartier populaire des Lauriers roses que nous avons rencontrés sur la route jouxtant la plage Ain Achir en train de vendre de la fougasse. Nous nous sommes rapprochés de lui et il nous confie «j’exerce ce métier dans la perspective de collecter un peu d’argent pour que je puisse poursuivre mes études et j’ambitionne d’aller au Canada pour m’y installer, a-t-il souligné. Le Cours de la révolution n’est pas en reste. Cette place emblématique connaît une ambiance particulière pendant la saison estivale. Bien que les nombreuses terrasses de kiosque à glaces implantées sur le Cours de la révolution soient toujours prises d’assaut par les estivants nationaux et étrangers, certains commerçants disent le contraire ! Nacereddine Bahadi, proprétaire de l’Ours polaire , considère que le Cours n’est plus comme avant. Selon lui la cherté de la vie à Annaba et surtout les établissements hôteliers, ont favorisé l’exode massif des estivants vers d’autres lieux, a-t-il regretté.



1.000 enfants du Sud et des Hauts

Plateaux à la découverte de la Grande bleue



Des colons issus des familles nécessiteuses venus du Sud et des Hauts Plateaux sont également présents dans certaines plages à Annaba à la faveur d’une opération de solidarité initiée par le ministère de tutelle et celui de la Jeunesse et des Sports, apportant un plus à l’animation estivale. Le premier contingent concernera 600 enfants estivants défavorisés issus des wilayas d’Ouargla, Biskra et Tébessa, répartis sur trois sessions du 5 juillet au 16 août, a fait savoir le directeur de wilaya la Solidarité, Mourad Sayad, précisant que ces derniers vont passer d’agréables moments au bord de la mer des plages du littoral annabi durant la période des vacances.

Cinq cents autres enfants vacanciers venus de la wilaya d’Ouargla, El Oued et le Sahara occidental sont concernés par la première session dans le cadre d’une opération de solidarité à mettre à l’actif du ministère de la Jeunesse et des Sports, a indiqué le directeur de wilaya, Abdelkader Abbazi. Les enfants ciblés par cette opération ont d’ores et déjà, pris leurs quartiers dans les établissements scolaires et au niveau des structures d’accueil relevant du ministère de la Solidarité et celles de la Jeunesse et des Sports, implantés dans les communes d’Annaba, Seraïdi El Bouni et El Hadjar. D’autres enfants issus de familles de la même catégorie rejoindront la wilaya de Annaba au cours de la seconde et la troisième sessions, a tenu a expliquer le DJS, Abdelkader Abbazi. Toutes les conditions nécessaires ont été prises pour permettre aux enfants hôtes d’Annaba de passer d’agréables vacances durant la saison estivale. Agés entre 8 et 14 ans, les enfants, des élèves des deux cycles de l’enseignement primaire et moyen. Outre les baignades en mer, un programme d’animation culturel et de loisirs a été mis en place pour leur permettre de passer d’agréables moments de vacances et de nouer des relations avec les enfants de la wilaya d’Annaba et d’autres des régions du pays ayant préféré de séjourner en été à la Coquette.



La Protection civile mobilisée



Le dispositif de surveillance de la protection civile au niveau des plages de la wilaya d’Annaba est de l’ordre de 128 agents répartis sur deux promotions chacune comprenant 64 éléments. 160 autres éléments saisonniers ont été recrutés à la faveur d’un concours de prospection pour renforcer ce dispositif, a fait savoir le responsable de la cellule de communication de ce corps constitué, Farid Meftah. Ce sont 6 ambulances et 4 embarcations de sauvetages ainsi que 500 pièces d’équipements spécifiques destinés pour les opérations de sauvetage qui ont été réquisitionnées pour la circonstance. Le dit dispositif n’a pas chômé depuis le coup d’envoi de la saison estivale. En effet, 813 interventions ont été effectuées entre juin et juillet par les plongeurs professionnels de la Protection civile pour secourir les baigneurs qui étaient en danger. La protection civile fait état dans ce cadre du sauvetage de 336 personnes d’une mort certaine dont plus 366 secourus sur place avec pas moins de 110 baigneurs évacués vers les structures de santé. Les 21 plages autorisées à la baignade au niveau de la wilaya d’Annaba ont accueilli durant la période allant du 1 juin au 21 juillet plus de 670.880 estivants. Par ailleurs, un seul cas de noyade a été enregistré jusqu'à présent au niveau d’une zone rocheuse dans la commune de Chetaïbi. Il s’agit d’un jeune homme de 30 ans originaire d’Oued Zenati (Guelma).



Déficit des infrastructures d’accueil



En dépit de l’existence de plus d’une quarantaine d’hôtels, classés entre 1 et 5 étoiles, la wilaya d’Annaba accuse un déficit énorme en matière de lits. Selon les services de la direction de wilaya de tourisme, la métropole Annaba dispose d’une capacité d’accueil de 4.700 lits seulement comparativement à d’autres wilayas côtières du pays. Des projets d’hôtels sont en cours de réalisation pour réduire progressivement le déficit en lits. Par ailleurs, l’art culinaire que recèle la wilaya d’Annaba depuis la nuit des temps, s’est enrichi de l’ouverture tout récemment d’un restaurant italien Al Pesto qui a élu domicile au 19e étage de l’hôtel Sheraton opérationnel depuis décembre 2016. D’une capacité de 201 chambres, cet hôtel, implanté en plein centre-ville de Annaba, près du Cours de la révolution, a été conçu pour les hommes d’affaires nationaux et étrangers, les familles et les séminaires. Le directeur général de l’hôtel Sheraton, Gaetano Petruzzella est ravi et reconnaissant d’avoir une équipe dévouée pour le lancement du restaurant, Al Pesto qui enrichira la sphère culinaire à Annaba et permettra de bonifier l’expérience globale des clients de l’hôtel, des habitants de la Coquette et de ses visiteurs, a-t-il déclaré. Pour ce qui est de la propreté de l’environnement et celle des plages, cela a été confiée à l’EPIC Annaba Nadhifa qui effectue trois rotations par jour surtout tout au long du littoral.

B. G.