Bourse dâ€™Alger : EntrÃ©e officielle de la 1Ã¨re PME avant fin 2018

Une toute récente rencontre a eu lieu entre le directeur général de la Bourse d’Alger, un groupe de chefs de PME ainsi que Yacine Kerioui, consultant du Comptoir africain, et représentant d’un groupe de sociétés.

A l’ordre du jour, des discussions sur les possibilités de financement et avantages qu’offre le marché PME. «Un échange riche et fructueux a permis à ces entrepreneurs d’avoir une meilleure idée sur le marché boursier et les opportunités de levées de fonds pour financer leur croissance», a déclaré Yazid Benmouhoub, premier responsable de la SGBV. Joint hier pour davantage d’informations, il indique que les différents responsables étaient «très intéressés par toutes les facilités de financement qui s’offraient à leurs entreprises».

Enchaînant, il annonce la tenue d’une prochaine rencontre afin de «voir les avancées réalisées par les chefs d’entreprises dans la modification statutaire, notamment, exigée par la réglementation boursière».

D’autre part, M. Benmouhoub rebondit sur l’introduction à la Bourse de la première PME, AOM Invest, spécialisée en tourisme thermal, affirmant que «le dossier a été complété et déposé a la Cosob depuis plus d’une semaine, pour son réexamen. Nous avons bon espoir que son introduction se fera avant la fin de l’année 2018». A propos de la dynamisation de la Bourse, des démarches sont déjà entamées. Un projet important de dotation d’un nouveau système d’information avance bien. «Nous sommes à la phase d’installation du data Center qui devra recevoir très prochainement les serveurs dédiés au nouveau système», explique M. Benmouhoub.

Dans cette même optique, il soulignait que «nous sommes convaincus que le marché des capitaux doit connaître un développement rapide, notamment avec la situation financière du pays. Et s’érigera en un acteur majeur dans le financement des entreprises, et par ricochet, de l’économie nationale».

L’implémentation d’un nouveau système de cotation et d’information, dont le coût est de 7 millions d’euros, financé dans le cadre de la conversion de la dette espagnole, «s’accompagnera nécessairement par une mise à niveau de notre législation et réglementation boursière. C’est aussi un signal pour le marché. On veut dire aux entreprises, qui sont jusque-là réticentes, que la Bourse d’Alger s’inscrit dans une logique de progression, et les standards de son fonctionnement seront les mêmes pour les bourses mondiales».

Fouad I.