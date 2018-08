Groupe mÃ©canique AGM : exportations vers la Tunisie et le Nigeria

Le Groupe mécanique public AGM (Algerian Group of Mechanics) a réalisé récemment des opérations d’exportation de ses produits vers la Tunisie et le Nigeria, indique jeudi le ministère de l’Industrie et des Mines dans un communiqué. A travers sa filiale ORSIM (Société des industries mécaniques et accessoires), ce groupe a exporté vers la Tunisie douze tonnes de produits de fixation en boulonnerie de haute résistance, qui sont utilisés notamment dans les assemblages en charpente métallique. Quant à la deuxième opération, réalisée par sa filiale SAMPO Algérie (Société de production de matériels de récolte) avec le concours de son partenaire finlandais SAMPO ROSENLEW, elle a porté sur l’exportation de moissonneuses-batteuses vers le Nigeria. Par ailleurs, le groupe AGM prévoit d’autres opérations d’exportations vers l’Afrique et l’Europe. Ainsi, avec le concours de son partenaire allemand Liebherr, le même groupe algérien devrait exporter vers les usines de cette société allemande, installées en Europe, des organes mécano-soudés «très complexes et de forte valeur ajoutée», destinés à la production d’engins de travaux publics (pelles, bulldozers), précise le ministère. En outre, avec le concours de son partenaire espagnol EUROPACTOR, il devrait aussi exporter des engins de compactage (12 à 20 tonnes) destinés à des pays africains. Pour rappel, le Groupe AGM est constitué de 29 filiales dont 8 joint-ventures qui activent dans la production de machinisme agricole (tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, équipements agricoles divers), la fabrication d’engins de travaux publics (engins de terrassement, engins compacteurs, bulldozers) et la production de moteurs diesel. Ses activités portent aussi sur la production d’équipements industriels (pompes hydrauliques, robinetterie, boulonnerie/visserie, machines-outils, équipements didactiques, embarcations de pêche et de servitude portuaires en acier et aluminium) et sur la sous-traitance. Employant 7.600 salariés, cette société publique est dotée d’un capital social de 37,3 milliards de DA et a réalisé un chiffre d’affaires de 30 milliards de DA en 2017.