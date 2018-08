Investissements nationaux et Ã©trangers auprÃ¨s de lâ€™ANDI : 5.057 projets en 2017

Les investissements en industrie (étrangers et nationaux) ont connu une hausse de 4% en 2017, tandis que le nombre de projets a reculé de 29% par rapport à 2016. Selon un communiqué du ministère de tutelle, «le nombre des investissements nationaux et étrangers enregistrés auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) a atteint 5.057 projets en 2017 pour un montant de 1.905 milliards DA (équivalent de 17,16 milliards USD) générant 167.618 postes d’emplois». S’agissant de la répartition par secteur, c’est l’industrie qui accapare le plus d’investissements avec pas moins de 2.564 projets pour un montant de 1.103 milliards de DA. Quant à l’agroalimentaire, elle s’est érigée au rang de secteur qui attire le plus d’investisseurs avec 716 projets pour un montant de 199 milliards de DA, suivie de la filière chimie, plastique, caoutchouc (635 projets pour 221 milliards de DA) et la sidérurgie (463 projets pour 448 milliards de DA). Le bilan de l’Andi fait part de pas moins de 116 projets impliquant des étrangers pour un montant de 27l milliards DA (2,44 milliards USD). A ce sujet, le directeur général de l’ANDI, Abdelkrim Mansouri, avait affirmé que le climat d’investissement en Algérie est en «constante amélioration» au regard des «grandes» mesures prises par le gouvernement pour renforcer et faciliter l’investissement au service de l’économie nationale. M. Mansouri avait mis en relief le nouveau Code d’investissement, le considérant comme un «pas important au processus des réformes économiques en vue de mettre en place un dispositif législatif stable, transparent, intégré et cohésif à même de garantir l’efficacité dans la réalisation des projets économiques». A cet égard, il a rappelé le nouveau dispositif de soutien à l’investissement, le qualifiant de «judicieux et bien ficelé» qui gère le domaine de l’investissement en Algérie depuis 2016. Un dispositif qui s’appuie sur les principes d’assurer la sécurité et octroyer des garanties au profit de l’investisseur, en général, et à l’investisseur étranger, en particulier. Par garanties, sont entre autres désignées l’annulation des lois à effet rétroactif et la possibilité de cession d’actifs ainsi que la garantie du transfert des profits et de la transparence, outre la protection contre la confiscation administrative. D’autre part, il y a lieu de souligner que la nouvelle loi d’investissement accorde la priorité aux projets créateurs de richesse et de postes d’emploi dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et du tourisme. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Premier ministre avait saisi l’occasion de l’organisation de la conférence internationale sur les villes intelligentes à Alger pour s’adresser aux investisseurs étrangers, en leur promettant de meilleures conditions et avantages pour venir investir en Algérie, notamment dans les nouvelles technologies. «Si mon pays donne des avantages attractifs pour l’investissement de manière générale, il est prêt à donner des conditions et avantages meilleurs pour les investisseurs étrangers (…)», soulignait M. Ouyahia.

Fouad Irnatene