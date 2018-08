Sonelgaz dans les marchÃ©s maghrÃ©bins et africains : Un avenir prometteur

Le groupe public Sonelgaz « a un avenir prometteur dans les marchés maghrébins et africains » dans les domaines de l’exportation de l’électricité et l’investissement en énergies renouvelables, a affirmé, jeudi dernier à Relizane, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.

En effet, on constate, ces dernières années, que ce groupe public ne cesse de s’orienter progressivement vers les marchés à l’étranger pour renforcer ses investissements et drainer plus de devise, qui lui permettra de couvrir une partie des coûts exorbitants de ces investissements.

En clair, dans le contexte actuel, l’internationalisation de l’entreprise et le renforcement de ses investissements dans le cadre du partenariat avec les entreprises étrangères à l’extérieur du pays, constituera, sans nul doute, une opportunité idoine pour se positionner sur les marchés à l’international et de faire face à une concurrence rude. A ce propos M. Guitouni a souligné lors de sa visite de travail et d’inspection au niveau de cette wilaya, que le groupe Sonelgaz, en train de réaliser une station de transformation électrique basée sur l’énergie solaire au Soudan, et bientôt au Mali et d’autres pays africains, est en négociations avancées pour l’exportation de l’énergie électrique en Tunisie et en Libye. S’agissant des compétences algériennes (ingénieurs et techniciens), le ministre a affiché sa pleine satisfaction, en indiquant que Sonelgaz gère les stations électriques dans différentes régions du pays en se basant sur nos compétences sans assistance étrangère, ce qui lui permet, dit-il « d’aspirer à exporter cette expérience dans plusieurs pays ». Appuyant ses dires, le ministre a fait savoir que le taux d’intégration des techniques et équipements de ces stations a atteint 75 % pour ce qui est de la maîtrise de transformation électrique basée sur les énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, pour la production de 400 mégawatts. Cette importante intégration constitue un appui fort pour « augmenter les opportunités du groupe dans les marchés extérieurs ». Evoquant, par ailleurs, la satisfaction des besoins nationaux en énergie électrique, l’hôte du Relizane a affirmé que ce groupe public est en mesure de faire face à la demande accrue et de maîtriser les coupures de courant causées par la hausse record de la température, surtout dans le Sud du pays. Quant à la consommation nationale d’électricité, il a révélé que celle-ci a atteint mercredi dernier plus de 13.900 mégawatts sur un total de 16.000 mégawatts produits par Sonelgaz, « ce qui confirme que le réseau est stable, hormis certains délestages qui n’ont pas duré longtemps et qui ont été vite résolus. » Par ailleurs, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a annoncé une réduction de 65% sur la facture d’électricité des habitants du Sud du pays. Cette décision est déjà inscrite dans la loi de finances 2017, ce qui écarte le fait qu’elle soit exceptionnelle.



Lancement d’un projet de transformateur électrique



La réalisation d’un transformateur électrique haute tension (60/220 kilovolts), pour renforcer l’alimentation du parc national industriel de Sidi Khettab (Relizane), a été lancée par M. Guitouni, qui a posé la première pierre. S’exprimant à cette occasion, le ministre a souligné que « ce transformateur, dont le coût de réalisation est estimé à 2,4 milliards DA, renforcera et sécurisera la zone industrielle de Sidi Khettab en énergie électrique ». Il a ajouté, à cet effet, que « des transformateurs mobiles sont entrés en service dans ce parc industriel abritant le groupe industriel algéro-turc « Tayal », qui emploie plus de 3.000 jeunes ». Il y a lieu de noter que le parc industriel de Sidi Khettab, couvrant une superficie de plus de 2.700 hectares dans le cadre du programme de croissance économique 2015-2019, a bénéficié d’une enveloppe financière de 12,8 milliards DA pour la fourniture du gaz et de l’électricité aux projets d’investissement. Cette dotation concerne le raccordement de plus de 11 groupes industriels au réseau de distribution électrique sur 270 kilomètres (10 milliards DA) et au réseau de gaz naturel (1,8 milliard DA), entre autres. S’agissant de cette visite d’inspection, le ministre a entamé celle-ci par l’usine de câbles électriques relevant d’une entreprise privée « Med Câbles Algérie » à la zone industrielle de Sidi Khettab, exhortant l’investisseur national à produire un type précis de câbles électriques utilisés dans les domaines de raccordement aux énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire.

Il a inspecté ensuite le poste de transformation électrique de la commune de Belassel Bouzegza, d’une capacité productive de 465 mégawatts, réalisé il y a quelques années pour une enveloppe de 38 milliards DA. Le ministre a suivi également un exposé global sur la situation du secteur de l’énergie au niveau de cette wilaya, où le taux de couverture en énergie électrique a atteint 97%, et 57% en gaz naturel.

