Festival national du Rai Ã  Sidi Bel-AbbÃ¨s : prÃ©servation du patrimoine culturel authentique

Le commissaire du Festival national de la chanson Rai à Sidi Bel Abbès, l’artiste Mohamed Bousmaha, a affirmé, mercredi soir, que "cette manifestation culturelle vise à préserver le patrimoine culturel authentique du pays.

Animant un point de presse à la maison de la culture Kateb-Yacine, il a souligné que le Festival national de la chanson Rai, qui s'ouvrira cette soirée à Sidi Bel-Abbès, est un "festival culturel par excellence", qui verra la participation des jeunes ayant prouvé leur présence sur la scène artistique et de noms célèbres dans le genre bédoui dont tire son origine la chanson Rai.

A ceux qui appellent au boycott du festival sur les réseaux sociaux, Mohamed Bousmaha a répondu qu'un tel appel signifie abandonner le patrimoine culturel algérien. Abordant la liste des participants à ce rendez-vous, le commissaire du festival a invité le public à venir confirmer la performance des artistes participants qui seront à la hauteur et satisferont le goût de l'assistance. Pour garantir le plaisir et assurer une bonne organisation à cette manifestation culturelle, des instructions ont été données pour faciliter l'entrée aux familles, a-t-il fait savoir, annonçant que le spectacle sera gratuit.

Au sujet des subventions allouées à cette édition par le ministère de la Culture, le commissaire du festival a souligné qu'elles ne sont pas encore fixées, affirmant que cette manifestation culturelle n'a pas un but lucratif.

Le commissariat du festival n’a encore reçu aucune subvention de la wilaya ou de la commune et est en contact avec des ‘‘parraineurs’’ et des sponsors pour la réussite de cet événement culturel organisé par la wilaya de Sidi Bel-Abbès pour la dixième fois consécutive, a-t-il ajouté.

Le programme élaboré prévoit, lors de la cérémonie d’ouverture, la participation de Cheba Kheira, la troupe Raina Rai, Hakim Salhi, Cheikh Naam, Mohamed Seghir, Imad Bacha, cheb Brahim Haderbeche, Dris Rahmani et Akil Junior.

La deuxième soirée sera agrémentée par Djamel Milano, Gana El Maghnaoui, cheba Fati, Kader Seghir, Cheb Ryad, Toufik Nedromi, cheb Djaoued, Cheba Siham, Cheb Amine TG et la troupe de Rap "Floyd".

La cérémonie de clôture de ce festival sera animée par cheb Hocine, Nedjma, Adoula, Cheb Mahfoudh, Cheb Riyad, Mohamed El Abbassi, Cheb Abbès, Cheikh Bellemou, Cheb Tarik et Yasmine Ammari. La troisième soirée de ce festival national de la chanson Rai, organisé par le ministère de la Culture en collaboration avec l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) sera consacrée à des tables rondes et des conférences débats, animés par des artistes, des académiciens, des hommes de culture et des journalistes, en vue de faire la lumière sur ce genre artistique depuis sa création et les étapes de son évolution, a encore indiqué le commissaire du festival.

Une exposition nationale d’arts plastiques est organisée en marge de ce festival à la galerie des arts "Nouara Tayeb" et à la maison de la culture avec la participation de 17 artistes plasticiens sous le slogan "Arts plastiques, outil de lancement et de communication". Une trentaine d’œuvres picturales sont exposées.