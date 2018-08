SoirÃ©es dâ€™humour de Rusicada : Seifeddine Bouha sÃ¨me le rire Ã  volontÃ© Ã  la place Marina

L’humoriste Seifeddine Bouha a offert jeudi soir au public nombreux de la place Marina à Stora, dans la wilaya de Skikda, du rire à volonté avec son monologue "Al Aouda" ("Le retour") en ouverture des Soirées du rire de Rusicada. Le spectacle de Bouha a "zigzagué" de l’ironie à l’autodérision et jonglé de sujet en sujet dans un jeu très espiègle pour évoquer des scènes de la société. L’artiste a traité avec beaucoup d’humour les mésaventures d’un jeune chômeur qui se présente au domicile des parents de sa dulcinée pour demander sa main, mais se trouve abasourdi par "les exigences du mariage", devant une assistance qui se tordait de rire. Pour le public de la place Marina, ces manifestations "familiales par excellence" sont les bienvenues dans la mesure où elles contribuent à animer la scène culturelle locale et à animer les soirées des estivants. Devant se poursuivre jusqu’au 1er août prochain, les Soirées du rire de Rusicada proposent au public de découvrir et d'apprécier, entre autres, les artistes Hamza Khelalfa, Kamel Bouchelit, le duo Kamel et Fouad et l’artiste Mourad Saouli. Organisé par la Direction locale de la culture en coordination avec la Maison de la culture, le théâtre régional et l’Assemblée populaire nationale (APC) de Skikda, les Soirées du rire de Rusicada proposent également au petit public des spectacles de magie et des clowns.