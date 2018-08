Il nâ€™est plus lâ€™apanage des hommes : Le ChaÃ¢bi se met au fÃ©minin

Elles ont fait élargir les rangs des admirateurs de la musique Chaâbi surtout depuis 1958, date de l’introduction de la télévision dans les foyers algériens. Depuis quelques années, elles sont un petit groupe de chanteuses à s’initier à l’art de la chanson Chaâbi. Elles ont osé casser un tabou et chanter le Chaâbi qui était exclusivement réservé aux hommes. Les femmes ne devaient que danser et lancer des youyous au rythme de la musique Chaâbi. Les chanteuses optent généralement pour le Hawzi et jouent au luth, instrument qui charme les oreilles et qui sied aux femmes. Les temps changent et Maya Saadi a même osé une reprise de « Sobhan Allah Yaltif », une célèbre Qacida écrite par Mustapha Toumi et chantée par l’incontestable cheikh, El Hadj M’Hamed El-Anka. Pour ceux que l’ont qualifient machinalement de puristes, c’est une hérésie. « Comment a-t-elle osé ? » Né d’un père artiste et baigné par la musique Chaâbi, Maya Saadi a surpris tout le monde avec la sortie de son album chaâbi. Ce fut un pari réussi. A des nuances près, il n’est pas loin de celui tenté par le duo Mahboub Bati et El-Hachemi Guerouabi avec « El-Barah » en 1968. Les temps évoluent pour la chanson et elles sont nombreuses à chanter le Chaâbi dans des fêtes familiales qu’elles animent mais elles ne passent pas le cap d’enregistrer le Chaâbi. Cela dit aucun éditeur n’en voudra prétextant que le Chaâbi au féminin n’a pas de public.

Si notre mémoire ne nous trahit pas, c’est la chanteuse de la musique andalouse Nassima Chaabane qui est la première à avoir chanté le chaâbi en reprenant « Megouani Sahrane » d’El Hachemi Guerouabi dans un de ses albums. La célèbre chanteuse s’en sort plutôt bien. Nassima Chaabane joue au luth et au mandole. Et elles sont rares celles qui jouent d’un instrument et encore moins du mandole. Elles ont plutôt un penchant pour le luth du fait qu’elles ont fait leurs classes dans des associations musicales andalouses et pour le synthétiseur. Le duo Nacéra Mesbah et Amina Karadja ont aussi interprété à la télévision un classique de la musique Chaâbi : « El-Qahwa Oua Latay ». Le cercle des chanteuses Chaâbi s’agrandit et la talentueuse Amel Zen qui avec sa formidable voix s’adapte à tous les genres musicaux a repris dans son dernier album « Tlata zahwa » une célèbre Qacida du répertoire Chaâbi. Elle a apporté toutefois sa touche moderne avec ses vocalises et l’orchestration de la chanson. Meriem Benallal, elle reprend avec brio et beaucoup de talent le Medh « Lotf Allah El Khafi ». S’il était vraiment médiatisé le Chaâbi au féminin aurait connu succès et reconnaissance mais pour l’instant la mutation du Chaâbi chanté par les hommes à celui interprété par les femmes est l’œuvre de quelques initiatives de chanteuses prêtent à franchir le cap.



Abdelkrim Tazaroute