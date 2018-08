LafargeHolcim AlgÃ©rie : PremiÃ¨re exportation de 40.000 tonnes de clinker

La société LafargeHolcim Algérie a exporté 40.000 tonnes de clinker à partir du port d’Oran, a-t-elle annoncé hier. Il s’agit de la première opération d’exportation de clinker, qui est la matière principale entrant dans la fabrication du ciment, après des opérations d’exportation de ciment (produit fini) réalisées par le groupe depuis le début de l’année, a précisé la même source. Pour rappel, le groupe LafargeHolcim Algérie possède deux cimenteries situées à M’Sila et à Oggaz (Mascara) et active en partenariat avec le Groupe Souakri Cilas dans une troisième usine située à Biskra. Il gère aussi en partenariat la cimenterie SCMI de Meftah. Le nombre total actuel des cimenteries (publiques et privées) en Algérie est de 17 d’une capacité globale de 25 millions de tonnes, sachant que la demande nationale a été de 26 millions de tonnes en 2016. Selon les prévisions, la capacité de production du pays devrait augmenter en 2020 à 40,6 millions de tonnes avec 20 millions de tonnes pour le groupe public GICA, et 11,1 millions de tonnes pour LafargeHolcim Algérie ainsi que 9,5 millions de tonnes pour les opérateurs privés. (APS)