Bourse dâ€™Alger : Lâ€™activitÃ© en hausse de 22% en juillet

L’activité du parquet de la Bourse d’Alger, pour le mois de juillet, a marqué une hausse par rapport au mois de juin. Ainsi, le montant global des transactions a totalisé 22.762.080 DA, soit une hausse de 22,01% en comparaison avec le mois de juin dernier, où il a été observé une valeur transigée globale de 18.655.760 DA.Les statistiques émanant de la Bourse d’Alger indiquent, par ailleurs, que le volume transigé global est passé de 19.222 actions le mois de juin, à 24.343 actions le mois de juillet, soit une hausse de l’ordre de 26,64%. Toutefois, cette performance est loin de traduire le potentiel du marché financier national. En témoignent, le niveau de capitalisation boursière qui ne dépasse pas les 45 milliards de dinars, et les seuils des montants des valeurs échangées. Cela dit, si le rôle du marché boursier dans le financement de l’économie nationale est bien établi, ce dernier, pourtant, n’a pas encore atteint le degré de maturité nécessaire du fait de l’inexistence d’une culture boursière, seulement cinq titres étant cotés à la Bourse depuis sa création en 1998. La cotation de titres en bourse des PME n’est pas au rendez-vous et le marché des obligations ne l’est également pas actuellement. Réservé aux petites et moyennes entreprises, le comptoir dédié à cette catégorie d’entreprises a été créé en 2012. Ce marché, censé offrir aux PME, en particulier celles en démarrage, une alternative pour accéder aux capitaux, n’a pas encore enregistré de souscripteurs. Un état des lieux qui s’explique également par le fait que le crédit bancaire n’est pas favorable à l’émergence de la Bourse. En fait, les entreprises recourent systématiquement au marché bancaire et monétaire tant il est « aussi actif et aussi présent», comme l’avait souligné l’ex-président du Forum des chefs d’entreprises. Depuis sa création, au début des années 2000, la SGVB tente de se positionner en tant qu’interface entre l’entreprise et le marché financier.

Néanmoins, l’absence d’engouement des PME pour le comptoir qui leur est réservé au niveau de la Bourse, pour des raisons déjà évoquées, et le statut des entreprises nationales, étant financées par l’Etat, contribuent grandement à ce constat, même si les conditions d’introduction en bourse ont été accompagnées d’avantages incitatifs et de conditions de transparence. Pour sortir de cette léthargie, la SGVB œuvre à mettre en place d’autres produits autres que les actions et les obligations. Les responsables de la Bourse ont même évoqué l’option pour des produits financiers islamiques, l’émission d’obligations sous forme de ‘‘Sukuks’’, notamment, pour être en phase avec les exigences du marché et les attentes des opérateurs économiques. «Comme les banques ont été autorisées à ouvrir des Windows islamiques, la Bourse ne veut pas rester à l’écart de ce dynamisme financier », avait déclaré, en mars dernier, M. Yazid Belmihoub, DG de la SGVB. Pour rappel, les pouvoirs publics ont écarté toute éventuelle introduction en bourse des entreprises publiques, sachant que le Conseil des participations de l’Etat (CPE) avait donné, en 2013, son aval à huit EPE pour l’ouverture ou l’augmentation de leur capital social à travers la Bourse. A ce Propos, le DG de la SGVB avait confirmé, en début d’année, que «les entreprises publiques ne sont plus sur la liste des sociétés à introduire en bourse. C’est le choix des pouvoirs publics et c’est un choix bénéfique pour le marché». M. Yazid Belmihoub devait expliquer qu’ «une éventuelle introduction en bourse des entreprises publiques aurait un effet d’éviction sur les PME, car des sociétés comme le CPA ou Mobilis, si elles ouvrent 20% de leur capital, vont certainement attirer les investisseurs au détriment des PME qui n’ont pas les mêmes capacités d’attrait». Soit, mais les PME ne se bousculent pas au portillon de la Bourse.

D. Akila