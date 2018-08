Ressources en eau : plusieurs projets Ã  lâ€™ordre du jour

Une enveloppe financière de l’ordre de 700 millions DA a été mobilisée pour la réalisation de divers projets dans le secteur des ressources en eau dans la wilaya de Mila, notamment la protection des risques d’inondations et la rénovation du réseau d’assainissement dans trois communes, a-t-on appris hier auprès de la direction locale des ressources en eau.

La même source a précisé qu’un montant estimé à 465 million DA a été alloué pour la réalisation du projet de renouvellement du réseau d’assainissement dans la commune d’Oued Athmania, située au sud du chef-lieu de wilaya, soulignant que le chantier de ce projet, d’un délai de réalisation de 30 mois, sera lancé «prochainement».

Par ailleurs, deux projets visant la protection contre les inondations des groupements urbains «Ferdoua» et «Rass El-Bir» dans la commune de Sidi Marouene, seront lancés «dans les prochains jours», pour un investissement public estimé à 73 millions DA pour chaque opération et un délai de réalisation arrêté à 12 mois, a fait savoir la même source, ajoutant que ces projets seront suivis par d’autres opérations de protection contre les inondations «dès la mobilisation du financement nécessaire».

Le troisième projet du même genre sera «bientôt lancé» dans la commune de Tessala Lemtaï, au nord de Mila, avec un budget de près de 90 millions DA, a détaillé la même source. Ces trois projets protégeront les habitants de ces régions contre les inondations qui menacent les personnes et les biens durant la saison des pluies, a précisé la même source, rappelant les inondations qu’a connues la région de «Ferdoua» dans la commune de Sidi Marouene, en hiver.

Par ailleurs, la commune de Ras El-Oued, située au sud-est de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a bénéficié récemment de trois nouveaux projets dans le secteur des ressources en eau, visant l’amélioration les conditions de vie des habitants, a-t-on appris du président de l’Assemblée populaire communale (APC) de cette collectivité locale, Kamel Boussoualim.

Le même responsable a indiqué que la commune vient de lancer les travaux d’une station de traitement des eaux usées pour un montant de l’ordre de 188 millions DA, ajoutant qu’une fois mise en service, cette station permettra l’exploitation d’importantes quantités d’eau traitées dans l’irrigation de terres agricoles.

Il a ajouté que cette unité permettra, dans une première étape, d’irriguer environ 130 hectares de superficie agricole, aux côtés de sa contribution à la préservation de l’environnement.

M. Boussoualim a également indiqué que la commune de Ras El Oued a bénéficié d’un projet de réalisation de deux nouveaux forages profonds (plus de 600 mètres), «comme solution au problème du manque d’eau potable, notamment au cours de la saison estivale». Le premier forage sera réalisé, a-t-il dit, dans la région de Mzita, pour alimenter en eau potable la région sud de la commune, alors que le deuxième aura lieu au niveau du nouveau pôle urbain dans la partie ouest de Ras El Oued.