DÃ©ficit dans les administrations publiques : Plus de 45.000 postes dâ€™emploi dans les communes

Les directions de l’activité sociale se trouvant dans toutes les localités du pays s’apprêtent à lancer des milliers de contrats de travail dans le cadre des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et prime d’insertion des diplômés (PID), au niveau des communes. Des contrats de travail qui seront octroyés selon les quotas qui ont été consacrés à cette commune. Cette opération intervient pour combler le manque en main-d’œuvre enregistré par certains secteurs des collectivités locales, notamment au niveau des écoles et dans différentes administrations publiques.

Le DAIP concerne les jeunes âgés entre 18 et 35 ans, dotés d’un niveau d’instruction moyen. Celui-ci offre des contrats de travail d’une durée de deux années reconductibles contre un salaire mensuel de 6.000 DA. Ce dispositif offre des possibilités d’insertion aux jeunes primo-demandeurs d’emploi au niveau des entreprises publiques et privées et des institutions et administrations publiques, pris en charge financièrement par l’Etat.

Quant au deuxième dispositif, le PID en l’occurrence, celui-ci concerne les jeunes diplômés des universités et les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur des établissements de formation publics ou privés agréés, notamment les diplômés sans revenu, en situation de précarité ou d’inactivité momentanée, en attendant de trouver un poste, selon leurs compétences, mieux rémunéré.

Le dispositif couvre les domaines d’activités d’utilité publique et sociale, notamment, la protection de l’environnement, les activités inhérentes au patrimoine matériel et immatériel, l’agriculture, l’artisanat, le tourisme et la culture, les services ainsi que la promotion du savoir-faire, ainsi que le développement des activités d’intérêt local. La durée d’insertion est fixée à une année renouvelable une fois. Les bénéficiaires du dispositif perçoivent une prime mensuelle d’insertion sociale des jeunes diplômés de 10.000 DA pour les titulaires de diplôme de licence et de 8.000 DA pour les techniciens supérieurs. Il faut souligner que le lancement de cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du gouvernement qui a procédé dernièrement à la levée de gel sur un certain nombre de projets et ce, afin de couvrir les besoins en main-d’œuvre dans certains secteurs.

Il faut rappeler également que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, avait annoncé récemment l’ouverture de plus de 45.000 postes d’emploi au niveau des communes à travers tout les territoire national, en prévision de la rentrée sociale et de la rentrée scolaire. Ces postes budgétaires ont été accordés pour la gestion des écoles et cantines scolaires, précisant que le recrutement concerne les diplômés de la formation et l’enseignement professionnels.

Pour sa part, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, avait annoncé auparavant que pas moins de 100.000 demandeurs d’emploi seront placés cette année dans le cadre du DAIP. Ces placements annoncés par le ministre de tutelle concerneront, également, plusieurs zones du pays.

«Il est nécessaire de s’orienter vers les zones sahariennes, les Hauts-Plateaux et aussi les zones frontalières, et ce, afin de répondre aux besoins des populations locales en matière d’emploi et de lutte contre le chômage», a indiqué le ministre, rappelant le programme d’appui à l’emploi, la lutte contre le chômage et le renforcement de la création de micro-entreprises dans les localités frontalières du pays. «L’objectif du programme est la promotion de l’emploi et la création de postes durables pour les jeunes et les femmes de ces régions en lien direct avec leurs besoins et leurs potentiels», a encore souligné le ministre.

Pour ce faire, des instructions ont été données à tous les responsables de son secteur, afin «de coordonner leurs efforts pour la prospection des opportunités de travail dans ces localités selon une approche localisée et concertée avec les autorités locales, notamment dans l’agriculture, les services, le bâtiment, les travaux publics et l’industrie». Il a annoncé en outre, que des mesures de facilitations spécifiques pour ces jeunes des zones frontalières, et ce, via le programme d’Aide à l’insertion professionnelle, sont mises sur pied.

Salima Ettouahria