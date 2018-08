Le projet au niveau du gouvernement : 8 centres accÃ¨dent au statut dâ€™universitÃ©

« Un projet portant sur la promotion de huit centres universitaires en universités a été élaboré et remis au gouvernement pour étude », a révélé, hier, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

M. Tahar Hadjar a, en effet, affirmé que « ces centres possèdent tous les moyens et capacités pédagogiques, administratifs et financiers », les habilitant à être promus en universités. Il a expliqué que « cette décision de promotion est une question de procédures un peu complexes » et « longues » devant être accomplies par la direction de ces centres, pour introduire le dossier auprès de la tutelle, avant sa présentation au gouvernement pour examen et approbation.

En ce qui concerne les conditions de préparation de la rentrée universitaire 2018-2019, M. Hadjar a indiqué que le secteur veille à assurer une rentrée universitaire « confortable », et ce, à la faveur des efforts consentis pour élargir les capacités d’accueil pédagogiques et des œuvres sociales, précisant que le nombre de places « s’élèvera à 1.452.000 places après la réception de 67.100 nouvelles places cette année ».

Concernant les capacités d’hébergement, le secteur prévoit la réception de près de 45.500 nouveaux lits et six cantines centrales, ce qui portera les capacités d’hébergement à 629.500 lits lors de la prochaine rentrée. Des capacités d’hébergement qui devraient être suffisantes si l’on se réfère au fait que chaque wilaya dispose d’une infrastructure universitaire ou plusieurs, et donc les étudiants en général ne peuvent pas être loin de leur domicile.

Partant de là, M. Hadjar a appelé les directeurs des œuvres universitaires à «une mobilisation totale pour la réussite de la prochaine rentrée universitaire», à travers la supervision des opérations d’inscription des étudiants pour l’obtention des chambres au sein des cités universitaires et l’équipement des cités pour l’accueil des étudiants.

A cet effet, il précisera que parmi les objectifs de développement de la performance tracés par le secteur, figure «l’élaboration d’un logiciel pour la gestion des inscriptions des étudiants pour l’obtention d’une chambre dans les résidences universitaires et bénéficier du transport via le système (progress) régissant l’ensemble des opérations pédagogiques, scientifiques, administratives et financières de l’université». Par ailleurs, le ministre a exhorté les responsables des œuvres universitaires, à l’ouverture d’un dialogue permanent avec la communauté estudiantine et l’organisation de rencontres régulières avec les partenaires sociaux à tous les niveaux. Celui-ci leur a également recommandé de veiller à la prise en charge de leurs revendications légitimes, de par une analyse périodique du bilan des rencontres, notamment pour ce qui concerne les solutions préconisées, et de les transmettre en même temps à l’Office national des œuvres universitaires et à l’administration centrale.



Préinscriptions : « Au vu de certains paramètres, il est possible de dire que tous les bacheliers se sont inscrits », a affirmé M. Hadjar



« Parmi les objectifs tracés par le secteur en matière d’œuvres universitaires, la garantie d’une bonne gestion, l’amélioration de la qualité des œuvres, la création de l’animation au sein des cités universitaires, à travers la création de clubs scientifiques et sportifs », a-t-il détaillé.

Au sujet des inscriptions des nouveaux bacheliers, Tahar Hadjar a souligné que la phase des pré- inscriptions, qui s’est achevée lundi, s’est déroulée dans de bonnes conditions à travers le pays. Le nombre d’étudiants en pré-inscriptions a atteint un taux de 97 %.

« Le restant étant soit inscrit dans d’autres secteurs, soit ayant décidé de prendre une année sabbatique pour repasser les examens du baccalauréat afin d’améliorer la moyenne et prétendre à une inscription dans une spécialité souhaitée », a-t-il fait savoir.

Le ministre a déclaré, dans ce sens, qu’ « au vu de certains paramètres, il est possible de dire que tous les bacheliers se sont inscrits. Le 7 août prochain, ils seront informés sur les orientations qui leur sont accordées et ceux qui ne seront pas d’accord auront le droit de formuler d’autres suggestions

A noter que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis tout en œuvre pour assurer une année universitaire 2018-2019 réussie. Les étudiants pourront, ainsi, entamer leurs cours dans les meilleures conditions pour cette rentrée, prévue le 15 septembre prochain.

D’ailleurs, la tutelle a mis en place un nouveau dispositif à travers tous ses établissements pour renforcer l’encadrement pédagogique, et ce, par le recrutement de 3.000 enseignants qui viendront renforcer les effectifs actuellement en exercice qui tournent autour de 60.000 enseignants, tous grades confondus, dont près de 47% sont des femmes. Ces nouvelles recrues viendront prêter main-forte à l’effectif actuellement en exercice et qui encadre les 1,7 million d’étudiants.

Ce chiffre comprend les 276.391 nouveaux bacheliers qui rejoindront les bancs de l’université, contre 370.000 étudiants qui seront diplômés d’ici la fin de l’année universitaire courante, dont 232.000 licenciés du système LMD, parmi lesquels près de 190.000 rejoindront le cycle du Master.

Sarah A. Benali Cherif