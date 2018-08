Appel Ã  la candidature du PrÃ©sident Bouteflika : Le consensus se consolide

Le paysage politique est en pleine effervescence. Les chefs de file des partis, notamment ceux des formations les plus en vue sur l’échiquier national, jusqu’à ceux que l’opinion qualifie de «formations microscopiques» ont ce mérite d’animer la scène politico-médiatique, habituellement en proie à une parenthèse de «baisser de rideau» en ces temps de repos estival.

Une période que l’on à tendance à taxer de creuse sur le plan de l’actualité. Et voilà que les acteurs politiques passent à la vitesse de croisière et, tous, où presque, semblent pressés de se positionner vis-à-vis de la prochaine échéance présidentielle que d’aucuns qualifient de déterminante pour l’avenir du pays.

La mobilisation des uns et des autres va crescendo et, en la matière, le secrétaire général du FLN parle de « surprise», soit d’un événement d’envergure devant avoir lieu très prochainement. L’on peut d’ores et déjà déduire les contours de cette surprise annoncée de manière sibylline par M. Djamel Ould Abbès, mardi dernier au terme de sa rencontre avec le responsable du parti El-Karama, Mohamed Benhamou. L’événement en question se décrit en effet sous le signe d’une grandiose manifestation ayant pour objectif de renouveler l’appel au Président Abdelaziz Bouteflika à se présenter au prochain scrutin présidentiel.

Evénement d’envergure, c’est le cas de le dire, tant celui-ci ne sera pas animé par le FLN uniquement, mais de concert avec les autres formations affichant une position consensuelle, celle en faveur de la candidature de M. Bouteflika à un nouveau mandat à la tête du pays.

Dans cette optique, l’on sait déjà que le RND apportera toute sa caution et ne ménagera de surcroît aucun effort pour le succès de cette initiative. Djamel Ould Abbès et Ahmed Ouyahia se sont concertés lundi à Alger, réaffirmant leur volonté commune d’œuvrer ensemble et de conjuguer leurs efforts pour soutenir le Président de la République à la prochaine présidentielle. Le FLN et le RND «sont deux partis alliés ayant la même orientation concernant le choix national et le but suprême qui est l’intérêt de l’Algérie», avait indiqué M. Ouyahia dans une déclaration à la presse, réitérant l’appel de sa formation à M. Bouteflika pour briguer un nouveau mandat.

«Nous serons, avec d’autres forces, un soutien fort s’il répond favorablement à cette requête», avait encore ajouté le SG du RND. «Nous allons agir main dans la main comme deux alliés stratégiques. (…) Nous sommes au fait, plus que quiconque, des acquis réalisés ces 20 dernières années, des réalisations que nous considérons comme un capital apporté au pays», dira, de son côté, le SG du FLN.



Consolidation des acquis



Derrière les ambitions clairement affichées du FLN et du RND de mobiliser leur énergie pour le succès de la candidature de M. Bouteflika dans le cas où il déciderait de se présenter au prochain rendez-vous électoral, c’est aussi toute une pléiade de partis politiques qui adhèrent à cette démarche, confortant ainsi l’idée d’un consensus qui émerge doucement mais sûrement. Un consensus qui concerne l’ensemble des partis du courant nationaliste, quel que soit leur ancrage au sein de la société où leur représentativité aux assemblées élues.

Ce choix repose sur des données bien réelles reflétant la prise de conscience que partage la quasi-majorité des Algériens quant au caractère très judicieux de la gouvernance de M. Bouteflika, mais aussi leur aspiration à voir le Chef de l’Etat poursuivre son œuvre aux conséquences prometteuses pour le devenir du pays. La continuité est donc synonyme de consolidation des acquis jusque-là réalisés dans divers domaines. Des acquis ayant consacré tant d’espoirs nourris des années durant par nos concitoyens essentiellement en termes d’accès au logement, à l’emploi dans une Algérie ayant recouvré la sécurité et la stabilité et souveraine dans la prise de décision.

Relevons, à titre illustratif, le chiffre considérable de 4 millions de logements réceptionnés dans le cadre de la mise en œuvre du programme initié par le Président de la République.

D’autres programmes ont, entre autres, permis au pays de se doter de gigantesques infrastructures de base, de résoudre définitivement la problématique de la ressource hydrique, d’engager d’audacieuses réformes dans des domaines d’une importance capitale comme c’est le cas pour le secteur de la justice dans le sens d’ancrer l’Etat de droit et la promotion des libertés individuelles et collectives.

Eu égard à toutes ces consécrations et beaucoup d’autres encore très favorablement accueillies par le citoyen, le Président de la République «n’aurait même pas besoin de campagne électorale s’il décidait de se porter candidat», avait d’ailleurs indiqué le SG du FLN dans ses récentes déclarations publiques.

De leur côté, les partis d’obédience islamiste et de l’opposition peinent encore à convaincre de la justesse de leur vision dans la perspective de la prochaine présidentielle.

En atteste la récente initiative dite «de transition démocratique» du MSP qui a très vite fondue comme neige au soleil.

Karim Aoudia