ConsÃ©cration de la dÃ©mocratie : Le FFS rÃ©itÃ¨re sa proposition

Le Front des forces socialistes (FFS) a réitéré hier son appel en faveur d’un «consensus populaire consacrant la démocratie, l’Etat de droit et la justice sociale», indique un communiqué du parti.

«Le FFS réaffirme sa volonté de construire un consensus populaire consacrant la démocratie, l’Etat de droit et la justice sociale, en faveur d’un changement démocratique (...)», précise le communiqué signé par le Premier secrétaire du parti, Mohamed Hadj Djilani. Le parti appelle, également, les Algériens

à «se mobiliser pour leurs droits politiques, sociaux et économiques, à ne pas céder à toute forme de pression, à rester vigilants et à faire face pacifiquement à toute forme de provocation et de diversion pouvant menacer l’unité du peuple algérien, sa sécurité et sa stabilité», ajoute la même source. Le FFS a mis en avant dans son communiqué «les difficultés que travers le pays, notamment sur le plan économique et social, qui mettent en danger la cohésion sociale et la stabilité du pays, auxquelles s’ajoutent la crise morale, la corruption et la violence sociale».