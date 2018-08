Au large de la plage dâ€™AÃ¯n Benian : Des rÃ©cifs artificiels le mois prochain

La Direction de la pêche de la wilaya d’Alger procédera, en septembre, à la création des premiers récifs artificiels sur le littoral algérois, au large de la plage d’Aïn Benian, dans une première expérience dans la wilaya visant à renforcer les ressources halieutiques, en attendant sa vulgarisation ultérieure aux autres plages de la capitale, a affirmé hier la directrice de la pêche de la wilaya d’Alger, Rabia Zerrouki. Dans le cadre d’un programme élaboré par la Direction générale de la pêche et de l’aquaculture au niveau du ministère de l’Agriculture, il sera procédé, le mois prochain, à la création des premiers récifs artificiels dans la wilaya d’Alger, au large de la plage d’Aïn Benian, en partenariat avec plusieurs associations activant dans le domaine de l’environnement et des clubs de plongée sous-marine, a affirmé Mme Zerrouki à l’APS. Le projet sera réalisé en coordination avec l’Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral (ENSSMAL) et le club de plongée sous-marine d’Aïn Benian «el Mordjane», a-t-elle poursuivi, affirmant que les travaux de réalisation de la structure devant être immergée ont été finalisés, en prévision de son implantation le mois prochain. L’expérience sera encadrée par les membres du club de plongée sous-marine d’Aïn Benian et les étudiants en doctorat de l’ENSSMAL qui veilleront à noter toute évolution enregistrée au niveau de la structure.

Les récifs artificiels sont des structures immergées, dont le but essentiel est de pallier et de réduire l’empreinte humaine sur les écosystèmes côtiers, et ce, de par leur aspect esthétique et intérêt paysager, a indiqué Mme Zerrouki. «Il s’agit de véritables maisons à poissons, créateurs de biodiversité et de biomasse, indispensables pour la préservation de la richesse halieutique sur le littoral algérien», a-t-elle poursuivi, soulignant que leur création a été dictée par la forte pollution des côtes enregistrée ces dernières années au niveau de la capitale. A cet effet, elle a cité l’expérience réussie du club Hippone de plongée sous-marine d’Annaba qui s’est lancé depuis 2016 dans la réalisation du projet des récifs artificiels pour protéger la biodiversité marine dans la région d’Annaba et repeupler les zones désertes de toute vie sous-marine. Ledit projet a également été le thème d’un film documentaire de 54 minutes Les maisons de mer, premier documentaire scientifique «100% algérien», signé par une jeune équipe technique de biologistes sous-marins, conduite par le réalisateur Hamza Mendil.