Feux de forÃªt : Un dispositif prÃ©ventif qui a donnÃ© des rÃ©sultats probants

« 200 foyers d’incendies ont détruit une superficie de 1.100 hectares de couvert forestier à l’échelle nationale et ce, depuis le premier juin, début de la saison estivale », a annoncé, hier, le directeur général des forêts, M. Ali Mahmoudi. S’exprimant en marge des travaux d’élaboration du plan national sur la sécheresse, le DGF a indiqué qu’environ 90% des foyers étaient concentrés dans les wilayas des Aurès, notamment à Khenchela, Batna et Souk-Ahras. Selon M. Mahmoudi, comparativement à l’année dernière, la situation est beaucoup moins alarmante. En effet, à la même période de 2017, les feux de forêts avaient ravagé plus de 8.000 hectares de tissu végétal. Le DGF, qui a tenu à rendre hommage aux gardes forestiers, a fait état du renforcement du dispositif de lutte contre les feux de forêts dans ces wilayas, à travers l’affectation à partir d’aujourd’hui d’une colonne mobile spéciale.

K. H.