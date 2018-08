Plan national de lutte contre la sÃ©cheresse : Finalisation fin 2018

« L’Algérie fait partie des 20 pays africains retenus pour l’élaboration d’un plan national contre la sécheresse pour la période 2018-2019, à l’initiative des Nations unies », c’est ce qu’a indiqué, hier, le directeur général des forêts, M. Ali Mahmoudi.

Dans son intervention inaugurale à l’ouverture des travaux d’élaboration du plan national sur la sécheresse, tenue au siège de la Direction générale des forêts (DGF), M. Mahmoudi a relevé l’importance de cette initiative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre des décisions approuvées lors de la COP13, tenue à Ordos en Chine, en septembre 2017, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, en particulier en Afrique.

« Nous sommes réunis pour discuter d’un plan de travail pour l’élaboration d’un plan national contre la sécheresse, initié par le secrétariat de la Convention », a-t-il dit, ajoutant que l’Algérie a répondu à un appel à manifestation d’intérêt et qu’elle a été retenue parmi 196 pays.

Poursuivant ses propos, le directeur général des forêts a fait savoir que le secrétariat de la Convention a désigné M. Safar Zitoune, expert algérien, pour l’élaboration de ce futur plan national sur la sécheresse.

L’objectif de cette journée, dira M. Mahmoudi, est de « présenter et mettre en débat le projet de plan national proposé par le consultant en vue d’apporter les amendements nécessaires pour aboutir à un système fiable et fonctionnel pour faire face au problème de sécheresse et se préparer à une résilience efficace ».

Au cours de cette journée, « il a été procédé à la présentation de la procédure à mener pour l’élaboration du plan national de lutte contre la sécheresse qui sera fin prêt le mois de décembre prochain », a-t-il précisé. Et d’ajouter que ce plan, une fois élaboré, finalisé et validé par le gouvernement, devrait entrer en vigueur en janvier 2019.

Pour ce qui est du financement du plan national contre la sécheresse, le DGF a indiqué que l’Algérie a déjà présenté un certain nombre de projets dans le cadre du fonds Climat vert, qui est un fonds des Nations unies spécialement réservé à ce genre de problématique.

« Nous avons fourni un dossier pour qu’ils nous accompagnent dans le financement du Barrage vert. Il est actuellement sur la table de la FAO, avec 37 autres projets du même genre », a-t-il expliqué.

Pour la partie algérienne, l’expert dira que « c’est le financement courant, celui inhérent à l’ensemble des conservations qui disposent d’un programme dans le cadre de renouveau rural », précisant que « le Sud du pays dispose d’un programme dans la lutte contre la densification. Aussi, ces conservations vont être mises à contribution pour faire face au phénomène de la sécheresse qui menace notre pays, à l’instar de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne.

Pour sa part, Mme Saliha Fortas, sous-directrice de la lutte contre la désertification et point focal de la Convention de la lutte contre la désertification, a souligné l’intérêt de cette journée à laquelle ont pris part des représentants des ministères concernés, de même que ceux d’agences de recherche, bureaux d’études, et, notamment, les conservations des forêts limitrophes.

« Notre objectif c’est de décider d’un plan de travail pour l’élaboration d’un plan national contre la sécheresse et décider quelle est l’institution qui va piloter cet important plan », a tenu à préciser Mme Fortas.

L’intervenante a indiqué que le plan de travail pour l’élaboration d’un plan national contre la sécheresse, présenté par l’expert algérien, M. Safar Zitoune, sera discuté à un haut niveau et validé, par la suite, par les parties prenantes.

Soulignant la nécessité d’une riposte contre la sécheresse, Mme Fortas a fait savoir que la partie sensible aux aléas climatiques de l’Algérie ne représente que 13 % de la superficie totale du pays, mais c’est aussi la plus dense en population. « C’est celle qui concentre les meilleurs sols, les ressources en eau renouvelables, la faune et la flore les plus remarquables du pays », a-t-elle informé, ajoutant : « C’est la raison pour laquelle on doit prendre nos gardes par rapport à cette sécheresse, en mettant en place les dispositions nécessaires pour être à l’abri de cette menace ».

De son côté, l’expert algérien Safar Zitoune a appelé à la coordination des efforts entre l’ensemble des parties concernées dans la lutte contre le phénomène de la sécheresse.

Kamélia Hadjib