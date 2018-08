Gare routiÃ¨re du Caroubier : BientÃ´t rÃ©novÃ©e

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a donné mardi à Alger le feu vert pour la rénovation de la gare routière du Caroubier (Alger). «Le projet de rénovation de la gare s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation générale de la baie d’Alger et de développement du transport terrestre des voyageurs», a indiqué le ministre à l’issue de sa visite d’inspection au niveau de la gare routière du Caroubier et la gare maritime d’Alger.

Le ministre a cité 84 projets de réalisation des gares routières en Algérie dont 79 gares sont déjà mises en service. «Ces infrastructures ont permis d’organiser le transport terrestre et d’atténuer l’anarchie qui régnait auparavant dans ce secteur», a-t-il noté. Concernant le projet de rénovation de la gare routière du caroubier, M. Zaalane a rappelé qu’il s’agissait de la plus grande gare au niveau national avec une superficie de 8,3 hectares et une affluence de 22.000 voyageurs par jour.

Il a souligné dans ce contexte la nécessité de moderniser et d’équiper cette gare afin de répondre aux attentes des voyageurs en matière de confort tout en harmonisant cette structure avec l’architecture urbaine de la baie d’Alger. L’étude de réhabilitation de la gare du Caroubier a été réalisée par un bureau d’étude algéro-espagnol «Valtecnia» Group et le bureau d’étude BET de la société de gestion des gares routières d’Algérie (Sogral). «L’opération porte sur la réhabilitation de la chaussée, l’étanchéité, le réaménagement des parkings, la réalisation d’abris bus et la rénovation des murs de clôture qui seront remplacés par des grilles», a expliqué M. Madkour Azouaaou Koceila, du bureau d’étude Valtecnia. Il a précisé qu’un montant de 100 millions de dinars a été fixé pour l’habillage des quatre façades de la gare et la clôture de ses murs qui sera faite en fer forgé. «Pour le reste, le coût n’a pas encore été évalué», a-t-il ajouté. D’autre part, le ministre qui s’est déplacé au port maritime d’Alger pour accueillir la communauté algérienne qui a accosté pour la première fois dans son nouveau quai a souligné que l’Etat a consacré cinq milliards de dollars pour l’extension des ports maritimes --qui sont au nombre de 7--, le développement de leurs infrastructures portuaires et leurs équipements. «Cela nous permettra de renforcer les capacités de réception des conteneurs de gros tonnage, de faciliter le flux voyageurs et de marchandises», a-t-il dit. Le ministre a rappelé que la flotte maritime algérienne dispose de quatre navires dont un affrété. Par ailleurs, un contrat a été signé en mars dernier avec un groupe chinois spécialisé dans la construction navale pour l’acquisition d’un cinquième navire d’une capacité de 1.800 passagers et 600 véhicules qui seront réceptionnés en 2021.

Le ministre a également mentionné la commande d’un sixième navire auprès du même groupe chinois. «Nous avons bien négocié avec la partie chinoise et nous avons pu réaliser un gain qui nous permettra de commander un autre bateau «, a-t-il dit. Il a rappelé que la décision de construire de nouveaux navires s’inscrit dans le cadre du renouvellement de la flotte maritime nationale.