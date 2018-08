Sites web marchands : DÃ©velopper le paiement Ã©lectronique

Algérie Poste et l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) ont signé hier à Alger un protocole d’accord visant à développer le paiement électronique en Algérie. Le protocole a été paraphé par le directeur général d’Algérie Poste, Abdelkarim Dahmani, et le directeur général de l’ANPT, Abdelhakim Bensaoula, à l’occasion des journées d’étude sur le «e-commerce et le e-paiement», organisées sur deux jours par l’ANPT au niveau du cyber parc de Sidi Abdallah. Cet accord porte sur «le développement des services électroniques des sites web marchands», a déclaré à l’APS le DG d’Algérie Poste, expliquant que les deux entreprises «vont mettre en place, à travers cet accord, un mécanisme de partenariat permettant aux jeunes start-up de pouvoir développer des services web marchands dans le cadre de la nouvelle politique adoptée par Algérie Poste pour le développement du paiement électronique». Pour le même responsable, cet accord de partenariat «va contribuer au développement des services du paiement en ligne, dans le sens où les start-up vont avoir la documentation et l’assistance nécessaires des services techniques d’Algérie Poste pour pouvoir développer des sites web marchands pour les commerçants et les fournisseurs de biens et de services».

Il a ajouté que le développement de ces prestations, à travers les entreprises start-up au niveau de l’incubateur de Sidi Abdallah, «contribuera au développement du commerce électronique et du paiement en ligne des différentes prestations à distance pour le compte de ces commerçants». Pour sa part, le DG de l’ANPT a indiqué que le protocole d’accord signé «vient en réponse aux besoins exprimés par Algérie Poste en termes de développement des solutions de paiement électronique», relevant que l’ANPT «va soutenir, à travers cet accord, les efforts d’Algérie Poste pour généraliser l’utilisation de ces solutions et vulgariser la technologie auprès du citoyen».