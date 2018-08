Bande cÃ´tiÃ¨re : Attention aux engins nautiques !

Cinquante-six personnes sont décédées par noyade en mer durant la période du 1er juin au 31 juillet 2018, dont 31 au niveau de plages interdites à la baignade, selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile. Vingt-cinq décès par noyade ont eu lieu dans des plages surveillées, parmi lesquels 9 ont été enregistrés hors des horaires de surveillance, précise-t-on de même source.

Le nombre le plus élevé de victimes est à déplorer dans les wilayas de Mostaganem et Bejaia, avec 8 personnes décédées dans chacune d’elles, relève le bilan, qui note, en outre, que le décès de 4 personnes a été causé par des engins nautiques.

Dans le même contexte, 173 personnes à bord de différentes embarcations ont été sauvées par les éléments de la Protection civile dans le cadre de la saison estivale. Plus de 43.000 interventions ont été effectuées durant la période considérée, dans le cadre du dispositif de surveillance des plages mis en place par la Protection civile au niveau des 14 wilayas côtières, ayant permis de sauver 27.770 personnes de la noyade.