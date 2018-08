Routes menant aux plages et lieux de loisirs : La sÃ©curitÃ© renforcÃ©e

Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger a lancé une campagne de sensibilisation au profit des usagers de la route à travers les différents «points de contrôle et barrages fixes» au niveau du territoire de la wilaya d’Alger, des routes menant aux plages et des lieux de détente et de loisirs, a indiqué hier un communiqué de la cellule de communication de ce corps de sécurité. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation initiée par le Commandement de la Gendarmerie nationale sous le slogan «ensemble pour un été sans accident», lancée le 25 juillet dernier et qui s’étalera jusqu’au 20 août en cours, le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger a lancé une campagne de sensibilisation à travers les différents points de contrôle et barrages fixes au niveau du territoire de la wilaya, des routes menant aux plages et des lieux de détente et de loisirs, et ce afin de sensibiliser les usagers de la route quant aux dangers liés aux accidents de la route».

Cette action vise également à sensibiliser les conducteurs, notamment concernant les conséquences des dommages induits par les accidents tant humain que matériel et économique, notamment vu que la cause principale des accidents est le facteur humain. Selon le communiqué, cette campagne s’inscrit dans le cadre de la réalisation des objectifs tracés par le Commandement de la Gendarmerie nationale concernant la sécurité routière consistant en la réduction des accidents de travail à travers l’intensification des actions de prévention et de sensibilisation outre les démarches dissuasives. Aussi, tous les partenaires et les acteurs activant sur le terrain seront impliqués dans cette campagne à l’image des services de la Protection civile, la direction des travaux publics et des transports et les Scouts musulmans algériens (SMA).

Les associations activant en la matière et le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) participeront, également, à cette campagne de sensibilisation qui verra la distribution sur les usagers de la route des dépliants comprenant des orientations sur les bonnes règles de conduite mais aussi les conséquences induites par l’excès de vitesse, les dangereuses manœuvres et le non-respect de la distance de sécurité. Les conducteurs des transports communs seront également sensibilisés, eu égard à leurs responsabilités vis-à-vis des voyageurs, a conclu le communiqué.